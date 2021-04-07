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全台限量3600份！NENE炸雞「青陽美乃滋炸雞」又辣又香

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
NENE CHICKEN推出全新口味「青陽美乃滋炸雞」，全台限量3,600份。記者陳睿中／攝影
NENE CHICKEN推出全新口味「青陽美乃滋炸雞」，全台限量3,600份。記者陳睿中／攝影

來自韓國的韓式炸雞「NENE CHICKEN」，自登台後不斷推出新口味亮相。自4月10日起，也將推出全新口味「青陽美乃滋炸雞」，帶來辛辣香醇的韓式風味，全台限量3,600份，售完為止。

NENE CHICKEN是韓國知名的連鎖炸雞店，目前在韓國累積有千餘家店鋪，並於2018年11月首度登台，現已有18間門市，店內提供原味、甜辣洋釀、初雪起士等多種口味的炸雞，並會不定時推出期間限定的特殊口味。此次NENE CHICKEN所推出的「青陽美乃滋炸雞」，甫於去年11月於韓國開賣，創下銷售突破300萬份的佳績，此次台灣也以快閃型態限時發售，讓嗜食韓式炸雞的民眾可以享受美味。

「青陽辣椒」乃是韓式料理當中的代表性辛香料。本次登場的「青陽美乃滋炸雞」，選用韓國的青陽辣椒，搭配美乃滋製作成特製醬料，帶有柔滑順口的清爽辛辣感，再搭配新鮮洋蔥拌淋在原味炸雞上，為炸雞帶來更富層次的滋味與香氣，整份500公克399元，半半炸雞或半半半炸雞加價40元，也可選擇青陽美乃滋口味。

除了新口味登場外，NENE CHICKEN也預告將於4月16日開設「蘆洲中山店」，4月24日開設「林口復興店」，5月5日再開「中和景平店」，台中的「中山醫大店」也會於5月17日開幕。為慶祝新店開幕，參與官方IG或粉絲頁活動，至新門市購買炸雞就送「開幕限定優惠酷碰券」，可享不同的用餐優惠。

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