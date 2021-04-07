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GUCCI超薄飛輪殺到！跳時表上看900萬鎖定時髦頂級客
2021年首個大型鐘表精品展會正從4月7日下午兩點起正式開展，近40個品牌聯手相繼秀出年度精銳時計。時尚先鋒Gucci搶搭這波腕表熱，發表全新高級製表系列四大主題—GUCCI 25H、G-Timeless、Grip和高級珠寶時計，其中又以一枚金、銀雙色的超薄陀飛輪腕表最為搶眼，訂價約440萬元起，正式進軍高價腕表領域。
Gucci的製表歷史源自1972年，過去50年間，品牌持續在瑞士各地佈局，例如品管、組裝及鑽石鑲嵌位於拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）進行，表面技藝則在Gucci位於提契諾州（Ticino）的Fabbrica Quadranti表面製造公司打造，並由Gucci腕表總部暨所在地納沙泰爾（Neuchâtel）進行統籌整合。
全新超薄GG727.25飛行陀飛輪機芯，採用Gucci創意總監Alessandro Michele視為幸運符的數字，其中「7」意味完整、「2」是平衡與合作，「5」則是好奇心與自由，因而組成機芯編碼。超薄機芯厚度為4.85mm，不含陀飛輪框架為 3.70mm，並具微型自動盤、60小時動力儲存性能，鉑金款訂價620萬元、黃金款則為440萬元。
不僅如此，Gucci同時在G-Timeless帶來一只具藍色砂金石面盤的白金陀飛輪，面盤除了使用藍色砂金石，並有Gucci經典可愛的蜜蜂圖樣，表帶、表殼也全數鑲鑽，動力儲存約110小時，身價上看715萬元，另外Grip系列的Sapphire跳時腕表則以枕型金質表殼、搭配復古1970年代的轉盤式時間顯示，訂價約915萬元。全數動輒百萬元的高價位複雜腕表，鎖定時髦頂級客群。
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