GUCCI超薄飛輪殺到！跳時表上看900萬鎖定時髦頂級客

2021年首個大型鐘表精品展會正從4月7日下午兩點起正式開展，近40個品牌聯手相繼秀出年度精銳時計。時尚先鋒Gucci搶搭這波腕表熱，發表全新高級製表系列四大主題—GUCCI 25H、G-Timeless、Grip和高級珠寶時計，其中又以一枚金、銀雙色的超薄陀飛輪腕表最為搶眼，訂價約440萬元起，正式進軍高價腕表領域。

Gucci的製表歷史源自1972年，過去50年間，品牌持續在瑞士各地佈局，例如品管、組裝及鑽石鑲嵌位於拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）進行，表面技藝則在Gucci位於提契諾州（Ticino）的Fabbrica Quadranti表面製造公司打造，並由Gucci腕表總部暨所在地納沙泰爾（Neuchâtel）進行統籌整合。

全新超薄GG727.25飛行陀飛輪機芯，採用Gucci創意總監Alessandro Michele視為幸運符的數字，其中「7」意味完整、「2」是平衡與合作，「5」則是好奇心與自由，因而組成機芯編碼。超薄機芯厚度為4.85mm，不含陀飛輪框架為 3.70mm，並具微型自動盤、60小時動力儲存性能，鉑金款訂價620萬元、黃金款則為440萬元。