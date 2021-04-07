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文藝復興名畫動起來！百花大教堂穹頂濕壁畫登台

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「會動的文藝復興」沉浸式藝術展，一次集結史上最齊全文藝復興300年精華。圖／翡冷翠文創提供
「會動的文藝復興」沉浸式藝術展，一次集結史上最齊全文藝復興300年精華。圖／翡冷翠文創提供

在新冠疫情尚未完全解除，民眾仍不適合出國的此刻，在台灣也能欣賞全球30家博物館、美術館，近20名大師200幅的藝術作品？由三立集團投資，翡冷翠文創策畫的「會動的文藝復興」將於6月25日至9月21日，在台北花博流行館、高雄科學工藝博物館同時展出，將以科技結合藝術的沉浸式展覽，引領大家神遊重返文藝復興時期。

翡冷翠文創表示，六百多年前，黑死病奪走無數性命，卻催生了人類偉大的變革──文藝復興；如今新冠肺炎又讓人類面臨死亡的恐懼，也重新思考生命的意義。因此，策展單位與台灣、義大利、美國數位藝術、音樂及聲效專家組成跨國團隊，策畫出「會動的文藝復興」沉浸式展覽，要讓民眾揮別陰霾苦悶，追尋善真美。

「會動的文藝復興」展覽與義大利藝術巨擘SM集團（Scripta Maneant）合作，集結文藝復興時期300年最代表性的畫作，包括達文西的「最後的晚餐」、「蒙娜麗莎」，拉斐爾的「雅典學院」、「優美三女神」，米開朗基羅的「創造亞當」、「最後審判」，波提且利的「雅典娜和半人馬」、「維納斯的誕生」、「春」，卡拉瓦喬的「梅杜莎」、「年輕的酒神」，提香的「女人與鏡子」與杜勒的「祈禱的雙手」等。

同時，委託獲得美國葛萊美、泰利獎等國際大獎的製作團隊以原寸仿真、AR介紹及540°環場投影搭配立體環繞音效等不同手法，提供兼具藝術性、教育性、娛樂性和社交性的多重享受。

展覽另一焦點是將百花大教堂穹頂濕壁畫從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣來，策展單位表示，這是全球第一個與世界著名教堂合作的創舉，觀眾可以透過數位多媒體的方式近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及濕壁畫「末日審判」構圖繁複精細，採用透視法讓穹頂無限伸延的視覺震撼。

展覽中介紹的200幅畫作目前收藏於義大利烏菲茲美術館、英國國家畫廊、梵蒂岡博物館 、法國羅浮宮等地，現在只需要一張門票，就能看完史上最齊全的文藝復興主題展覽。展覽門票原價490元，早鳥票特價300元，即日起至4月30日販售，詳情請洽翡冷翠文創官方網站https://www.firenzeculturex.com/

「會動的文藝復興」一票飽覽30家博物館珍品。圖／翡冷翠文創提供
「會動的文藝復興」一票飽覽30家博物館珍品。圖／翡冷翠文創提供
「會動的文藝復興」跨國團隊將百花大教堂穹頂濕壁畫搬到台灣。圖／翡冷翠文創提供
「會動的文藝復興」跨國團隊將百花大教堂穹頂濕壁畫搬到台灣。圖／翡冷翠文創提供

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