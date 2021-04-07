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LOEWE夏日系列鳳梨側背包也太像真鳳梨 西瓜草編鞋超可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LOEWE Paula’sIbiza系列以水果和海洋為靈感。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’sIbiza系列以水果和海洋為靈感。圖／LOEWE提供

LOEWE每回推出Paula’sIbiza系列總是讓人眼睛一亮，創意總監Jonathan Anderson在本季又以逃離現實的歡樂，來設計擬真度超高的鳳梨手提包款，西瓜、奇異果、貝殼等也成為手袋和鞋履的設計形貌，散發著果漾風味的美好夏日情境。

Jonathan Anderson表示他在構思此系列時，將海濱度假無拘無束的姿態帶到日常的都市生活中，以巴利亞利群島（Balearic Islands）的休閒活力感融入簡約服裝，洋溢溫暖的手工質感，包括男士西裝外套，還有多款女裝連身裙及褲裝組合，都為夏日度假服裝帶來實用穿搭單品。本次仍從Paula’s創辦人Armin Heinemann及Stuart Rudnik的經典大自然印花取材，將鸚鵡、白鴿、番紅花等圖案混入迷幻風格的LOEWE標誌，以勾織元素設計配件，而外套則有日曬的褪色效果。

織籃來自哥倫比亞CorporacionOficio yArte NGO成員的手工創作，以Iraca棕櫚纖維打造，間接也提供女工匠的經濟獨立以及讓她們的子女有機會接受教育，而Iraca棕櫚纖維也用於水果形織籃、提包及零錢包；此外，酒椰葉纖維織成的荷葉邊則點綴在Balloon及Pochette包款，淡褐色和深藍色拼接的的帆布、小牛皮Hammock、Balloon及Gate包款，則有濃郁夏日氣息。

西瓜等圖樣也展現在經典Puzzle手袋。圖／LOEWE提供
西瓜等圖樣也展現在經典Puzzle手袋。圖／LOEWE提供
燦亮奢華的貝殼零錢包，是相當可愛的單品。圖／LOEWE提供
燦亮奢華的貝殼零錢包，是相當可愛的單品。圖／LOEWE提供
西瓜也成為草編鞋的靈感。圖／LOEWE提供
西瓜也成為草編鞋的靈感。圖／LOEWE提供
LOEWE每回推出Paula’sIbiza系列總是讓人眼睛一亮，本季洋溢夏日果樣繽紛的風情。圖／LOEWE提供
LOEWE每回推出Paula’sIbiza系列總是讓人眼睛一亮，本季洋溢夏日果樣繽紛的風情。圖／LOEWE提供
酒椰葉裝飾的各款荷葉邊手袋，活潑創意讓人相當期待看到實品。圖／LOEWE提供
酒椰葉裝飾的各款荷葉邊手袋，活潑創意讓人相當期待看到實品。圖／LOEWE提供
LOEWE再次與攝影師Gray Sorrenti合作，於色彩繽紛的墨西哥梅里達（Merida）及甘佩齊（Campeche）取景。圖／LOEWE提供
LOEWE再次與攝影師Gray Sorrenti合作，於色彩繽紛的墨西哥梅里達（Merida）及甘佩齊（Campeche）取景。圖／LOEWE提供
奇異果等水果都成為包款的設計靈感。圖／LOEWE提供
奇異果等水果都成為包款的設計靈感。圖／LOEWE提供
在烈日陽光下，模特兒身穿鮮明圖案及顏色的Paula’sIbiza系列，與當地繽紛城市色彩爭艷，表現強烈視覺。圖／LOEWE提供
在烈日陽光下，模特兒身穿鮮明圖案及顏色的Paula’sIbiza系列，與當地繽紛城市色彩爭艷，表現強烈視覺。圖／LOEWE提供
鳳梨包款設計得相當逼真。圖／LOEWE提供
鳳梨包款設計得相當逼真。圖／LOEWE提供
LOEWE　Paula’sIbiza系列於陽光熾烈的墨西哥取景。圖／LOEWE提供
LOEWE　Paula’sIbiza系列於陽光熾烈的墨西哥取景。圖／LOEWE提供
Paula’sIbiza系列展現遠離塵囂的悠然自在氛圍。圖／LOEWE提供
Paula’sIbiza系列展現遠離塵囂的悠然自在氛圍。圖／LOEWE提供

哥倫比亞 鳳梨

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