聽新聞
test
0:00 / 0:00
LOEWE夏日系列鳳梨側背包也太像真鳳梨 西瓜草編鞋超可愛
LOEWE每回推出Paula’sIbiza系列總是讓人眼睛一亮，創意總監Jonathan Anderson在本季又以逃離現實的歡樂，來設計擬真度超高的鳳梨手提包款，西瓜、奇異果、貝殼等也成為手袋和鞋履的設計形貌，散發著果漾風味的美好夏日情境。
Jonathan Anderson表示他在構思此系列時，將海濱度假無拘無束的姿態帶到日常的都市生活中，以巴利亞利群島（Balearic Islands）的休閒活力感融入簡約服裝，洋溢溫暖的手工質感，包括男士西裝外套，還有多款女裝連身裙及褲裝組合，都為夏日度假服裝帶來實用穿搭單品。本次仍從Paula’s創辦人Armin Heinemann及Stuart Rudnik的經典大自然印花取材，將鸚鵡、白鴿、番紅花等圖案混入迷幻風格的LOEWE標誌，以勾織元素設計配件，而外套則有日曬的褪色效果。
織籃來自哥倫比亞CorporacionOficio yArte NGO成員的手工創作，以Iraca棕櫚纖維打造，間接也提供女工匠的經濟獨立以及讓她們的子女有機會接受教育，而Iraca棕櫚纖維也用於水果形織籃、提包及零錢包；此外，酒椰葉纖維織成的荷葉邊則點綴在Balloon及Pochette包款，淡褐色和深藍色拼接的的帆布、小牛皮Hammock、Balloon及Gate包款，則有濃郁夏日氣息。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言