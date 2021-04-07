LOEWE夏日系列鳳梨側背包也太像真鳳梨 西瓜草編鞋超可愛

LOEWE每回推出Paula’sIbiza系列總是讓人眼睛一亮，創意總監Jonathan Anderson在本季又以逃離現實的歡樂，來設計擬真度超高的鳳梨手提包款，西瓜、奇異果、貝殼等也成為手袋和鞋履的設計形貌，散發著果漾風味的美好夏日情境。

Jonathan Anderson表示他在構思此系列時，將海濱度假無拘無束的姿態帶到日常的都市生活中，以巴利亞利群島（Balearic Islands）的休閒活力感融入簡約服裝，洋溢溫暖的手工質感，包括男士西裝外套，還有多款女裝連身裙及褲裝組合，都為夏日度假服裝帶來實用穿搭單品。本次仍從Paula’s創辦人Armin Heinemann及Stuart Rudnik的經典大自然印花取材，將鸚鵡、白鴿、番紅花等圖案混入迷幻風格的LOEWE標誌，以勾織元素設計配件，而外套則有日曬的褪色效果。