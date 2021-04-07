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邵雨薇、宋芸樺示範 換季就是要來件時髦輕便外套！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Club Monaco今年春夏推出了許多展現清新氛圍的西裝外套、軟呢外套等等。圖／摘自IG、FB
Club Monaco今年春夏推出了許多展現清新氛圍的西裝外套、軟呢外套等等。圖／摘自IG、FB

季節交替時節日夜溫差大，一件輕薄的外套不只可以搭配造型，也能兼顧保暖需求。Club Monaco今年春夏推出了許多展現清新氛圍的西裝外套、軟呢外套等等，不過於厚重的面料搭配亮眼色系，搭配起來俏皮又減齡。

女星邵雨薇之前就曾搶先穿上Club Monaco春夏的一款薄荷綠色軟呢外套和短裙，襯衫式的設計輕便休閒，內搭一件簡單的白T或背心就很好看。而宋芸樺和香港女星佘詩曼則是都以Club Monaco玫瑰粉西裝外套搭配造型，無論是配黑色寬褲或是同色調的短裙，都各自展現出率性俐落和輕熟優雅的風格。

Club Monaco春夏系列則使用環保茶染的方式為服裝增添色彩，如粉蠟筆著色般的淡色系讓服飾更顯輕盈。更使用手繪水彩為基礎，重新構建紋理和尺寸，並結合了季節性調色板中的關鍵色，創造了春夏系列的幾何圖紋，並且依照服飾剪裁比例調整圖案印花，讓每件印花圖騰都像畫作般富有藝術感。專為亞洲需求設計的「Asia Exclusive限定系列」、Made in Korea的「韓國線商品」，則是提供了更加符合亞洲女性身形的剪裁。

宋芸樺穿Club Monaco玫瑰粉西裝外套搭配黑色寬褲，俐落率性。圖／摘自FB
宋芸樺穿Club Monaco玫瑰粉西裝外套搭配黑色寬褲，俐落率性。圖／摘自FB
宋芸樺穿Club Monaco玫瑰粉西裝外套搭配黑色寬褲，俐落率性。圖／摘自FB
宋芸樺穿Club Monaco玫瑰粉西裝外套搭配黑色寬褲，俐落率性。圖／摘自FB
邵雨薇之前就曾搶先穿上Club Monaco春夏的一款薄荷綠色軟呢外套和短裙，襯衫式的設計輕便休閒，內搭一件簡單的白T或背心就很好看。圖／摘自IG
邵雨薇之前就曾搶先穿上Club Monaco春夏的一款薄荷綠色軟呢外套和短裙，襯衫式的設計輕便休閒，內搭一件簡單的白T或背心就很好看。圖／摘自IG
佘詩曼穿Club Monaco玫瑰粉西裝外套配同色短裙。圖／Club Monaco提供
佘詩曼穿Club Monaco玫瑰粉西裝外套配同色短裙。圖／Club Monaco提供

邵雨薇 宋芸樺

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