干邑過桶威士忌 格蘭菲迪Grande Couronne華麗問世

若在蘇格蘭威士忌中，加入法國干邑的華美馥郁，會成為什麼風貌？格蘭菲迪（Glenfiddich）Grand系列的Grande Couronne 26年，為我們找到答案。

格蘭菲迪於2019年推出全新的Grand系列，該系列的第一個酒款格蘭菲迪Grand Cru，酒齡為23年，先將熟成於美國橡木桶與一小部分在雪莉桶中陳年的原酒混和之後，又放進初填與二次充填的葡萄酒桶（First-Fill and Second-Fill French Oak Cuvée Wine Casks）中，陳放4個月。

Grand系列的第二個酒款Grande Couronne，酒齡為26年，則是先是在美國和歐洲橡木桶（American and European oak casks）中熟陳，然後又在法國干邑桶（French cognac casks）中，繼續陳放2年。

Grande Couronne在法文中是「Crown」的意思，意指最高榮耀；經過法國干邑桶兩年的妝點之後，它變得更加精緻而優雅，增添了奢華的甜味橡木層和咖啡奶油，以及紅糖和柔和的香料的柔軟香氣。

格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）表示：「Grand系列完美地體現了格蘭菲迪的創新精神，Gourne Couronne的誕生就是最佳證明。」

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