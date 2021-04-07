孫芸芸、木村光希愛用YSL包 換上拉菲草材質更清爽！

春夏交替時節氣溫怡人，大家總愛把握時間出門遊玩，像是來個海邊旅行、郊外野餐等等，這時候就最適合背上一款充滿夏日風情的包款，觸感涼爽之餘，拍照起來也很應景好看！

今年春夏Saint Laurent把旗下多款尺寸各異的人氣包款換上拉菲草和亞麻帆布材質，包括超模凱亞葛柏同名包款Kaia、木村光希愛用的Cassandra，以及昆凌、許路兒都熱愛的Solferino包等等，有些款式拼接黑色或是不同深淺色調的褐色小牛皮，以不同面料展現層次感，甚至YSL標誌還配合小牛皮的顏色，讓整體外觀看來更和諧清爽。而像是Kate 99包還運用了金屬流蘇裝飾，更彰顯了異材質組合的趣味。