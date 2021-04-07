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孫芸芸、木村光希愛用YSL包 換上拉菲草材質更清爽！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年春夏Saint Laurent把旗下多款尺寸各異的人氣包款換上拉菲草和亞麻帆布材質。圖／Saint Laurent提供
今年春夏Saint Laurent把旗下多款尺寸各異的人氣包款換上拉菲草和亞麻帆布材質。圖／Saint Laurent提供

春夏交替時節氣溫怡人，大家總愛把握時間出門遊玩，像是來個海邊旅行、郊外野餐等等，這時候就最適合背上一款充滿夏日風情的包款，觸感涼爽之餘，拍照起來也很應景好看！

今年春夏Saint Laurent把旗下多款尺寸各異的人氣包款換上拉菲草和亞麻帆布材質，包括超模凱亞葛柏同名包款Kaia、木村光希愛用的Cassandra，以及昆凌、許路兒都熱愛的Solferino包等等，有些款式拼接黑色或是不同深淺色調的褐色小牛皮，以不同面料展現層次感，甚至YSL標誌還配合小牛皮的顏色，讓整體外觀看來更和諧清爽。而像是Kate 99包還運用了金屬流蘇裝飾，更彰顯了異材質組合的趣味。

除了拉菲草和亞麻帆布材質款之外，這些人氣包款也都有皮革新色，像是亮黃色、紅色等等，也都是很適合夏日穿搭的色調。

Kaia棉質帆布和復古皮革小型肩背包，50,000元。圖／Saint Laurent提供
Kaia棉質帆布和復古皮革小型肩背包，50,000元。圖／Saint Laurent提供
Cassandra拉菲草與黑色小牛皮滾邊迷你型提包，71,900元。圖／Saint Laurent提供
Cassandra拉菲草與黑色小牛皮滾邊迷你型提包，71,900元。圖／Saint Laurent提供
Kate 99 拉菲草綴金屬流蘇肩背包，62,350元。圖／Saint Laurent提供
Kate 99 拉菲草綴金屬流蘇肩背包，62,350元。圖／Saint Laurent提供
Solferino棉質帆布與焦糖褐色小牛皮小型肩背包，77,900元。圖／Saint Laurent提供
Solferino棉質帆布與焦糖褐色小牛皮小型肩背包，77,900元。圖／Saint Laurent提供
Niki亞麻帆布與深咖啡色小牛皮滾邊肩背包，67,550元。圖／Saint Laurent提供
Niki亞麻帆布與深咖啡色小牛皮滾邊肩背包，67,550元。圖／Saint Laurent提供
Cassandra棉質帆布與焦糖褐色小牛皮鍊條肩背包，76,350元。圖／Saint Laurent提供
Cassandra棉質帆布與焦糖褐色小牛皮鍊條肩背包，76,350元。圖／Saint Laurent提供
Kaia拉菲草與黑色小牛皮肩背包，51,300元。圖／Saint Laurent提供
Kaia拉菲草與黑色小牛皮肩背包，51,300元。圖／Saint Laurent提供
Panier拉菲草與深咖啡色小牛皮提包，35,800元。圖／Saint Laurent提供
Panier拉菲草與深咖啡色小牛皮提包，35,800元。圖／Saint Laurent提供

YSL 孫芸芸

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