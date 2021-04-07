Nicole Kidman巧搭Harry Winston出席美國演員工會獎

春天來了誰知道？浪漫的花兒、蕾絲、薄紗與鑽石最知道。美國女星妮可基曼（Nicole Kidman）日前出席第27屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards），以刺繡長禮服搭配「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）的頂級珠寶，捎來春日的浪漫奢華氣息。

Nicole Kidman是好萊塢知名的「凍齡女神」，並以電視迷你劇集「還原人生（The Undoing）」入圍第27屆美國演員工會獎的電視電影或迷你影集類最佳女演員，出席典禮時，她身穿一件具透膚效果是覺得刺繡長禮服，禮服並加以大量的刺繡花卉裝飾圖案，繽紛而浪漫。