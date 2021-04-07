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Nicole Kidman巧搭Harry Winston出席美國演員工會獎
春天來了誰知道？浪漫的花兒、蕾絲、薄紗與鑽石最知道。美國女星妮可基曼（Nicole Kidman）日前出席第27屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards），以刺繡長禮服搭配「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）的頂級珠寶，捎來春日的浪漫奢華氣息。
Nicole Kidman是好萊塢知名的「凍齡女神」，並以電視迷你劇集「還原人生（The Undoing）」入圍第27屆美國演員工會獎的電視電影或迷你影集類最佳女演員，出席典禮時，她身穿一件具透膚效果是覺得刺繡長禮服，禮服並加以大量的刺繡花卉裝飾圖案，繽紛而浪漫。
於此同時，Nicole Kidman身上的珠寶造型更是超級亮點，有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」之稱的Harry Winston，巧妙為Nicole Kidman選擇穿搭造型。以紫、藍雙色對比魔幻的Winston Cluster系列紫色及藍色剛玉鑽石耳環，呈現品牌經典Cluster式的小巧華麗風格，同時她手上再配戴了Sunflower系列鑽石戒指與Diamond Loop系列鑽石戒指，閃耀動人。原來鑽石不僅是女人的最好朋友，更是女明星的最好朋友、同理可證。
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