2021 WW表展／HUBLOT藍寶石、高彩陶瓷 創新材質再升級
以「融合的藝術」品牌理念的宇舶表（HUBLOT）於2021年4月7日起舉辦的鐘表與奇蹟線上表展（Watches & Wonders）發表今年第二波的新作，將近年來在材質上不斷的創新突破再度提升到全新的層次，推出包括鍊帶與機芯零件都由藍寶石水晶打造Big Bang Integral Tourrbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，以及業界首見的鮮黃色Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，同時並為邁入第二代的Big Bang Sang Bleu II系列無指針刺青表換上嶄新的亮彩陶瓷新衫。
自1980年起，宇舶表便致力於研發獨家材質，2016年起更開始將藍寶石水晶這種硬度極高的材質運用於表殼的製作，穿過通透的表殼可欣賞腕表精緻的機芯結構之美。雖然視覺效果極為華麗壯觀，但藍寶石自然界中硬度僅次於鑽石的晶體，因此所有零件的打磨製作都深具挑戰。
Big Bang藍寶石陀飛輪鍊帶腕表不僅表殼與鍊帶由藍寶石打造，追求通透的極致表現，甚至連表殼和機芯架構均重新調整，將表殼螺絲移除到最少，表橋與主要機板經重新設計，開發新的嵌入表環和時標，以便讓光線能夠穿透每一枚零件，營造機芯懸浮在半空中的視覺效果。全表（含鍊帶）共有27枚零件完全由藍寶石製成，每一枚零件都有專屬的製造程序，特別值得一提的是宇舶為鍊帶研發出全新微型鈦金屬表栓，確保其不會從任何一個鍊節的兩側突出來，是製表業的第一次。限量30只。
Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表鮮黃陶瓷的出現，代表除了黑白基本色，宇舶已具備打造5種彩色陶瓷材質的能力（紅、藍、米、綠、黃） ，是製表工業中唯一能自主研發製造高階亮彩陶瓷的專家。延續2017年魔力紅的大獲成功，今年鎖定PANTONE的2021年度色「亮麗黃」（Illuminating），以獨創製程方式、採用三項專利創新技術、耗費4年研發而成。搭配黃色橡膠表帶，全球限量250只
而繽紛的高階亮彩陶瓷技術也延伸到深受歡迎的表款，為Big Bang Sang Bleu II系列換上灰、藍以及白色新裝。與Sang Bleu刺青工坊創辦人Maxime Plescia-Buchi自2016年展開合作而推出的Big Bang Sang Bleu腕表，新一代表殼採如同鑽石一般的多邊形立體切面結構，藍陶瓷款採用致敬皇室貴族慣用的藍色，呼應sang bleu（blue blood藍色之血）的命名由來。灰陶瓷款則是宇舶與藝術家共同構思的特殊配色，簡單卻深邃神祕的白陶瓷，強烈地突顯出腕表的建築風格。
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