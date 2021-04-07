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2021 WW表展／HUBLOT藍寶石、高彩陶瓷 創新材質再升級

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT於線上表展發表新品，勞北食水晶與高彩陶瓷等創新材質再升級。圖／宇舶表提供
HUBLOT於線上表展發表新品，勞北食水晶與高彩陶瓷等創新材質再升級。圖／宇舶表提供

以「融合的藝術」品牌理念的宇舶表（HUBLOT）於2021年4月7日起舉辦的鐘表與奇蹟線上表展（Watches & Wonders）發表今年第二波的新作，將近年來在材質上不斷的創新突破再度提升到全新的層次，推出包括鍊帶與機芯零件都由藍寶石水晶打造Big Bang Integral Tourrbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，以及業界首見的鮮黃色Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，同時並為邁入第二代的Big Bang Sang Bleu II系列無指針刺青表換上嶄新的亮彩陶瓷新衫。

自1980年起，宇舶表便致力於研發獨家材質，2016年起更開始將藍寶石水晶這種硬度極高的材質運用於表殼的製作，穿過通透的表殼可欣賞腕表精緻的機芯結構之美。雖然視覺效果極為華麗壯觀，但藍寶石自然界中硬度僅次於鑽石的晶體，因此所有零件的打磨製作都深具挑戰。

Big Bang藍寶石陀飛輪鍊帶腕表不僅表殼與鍊帶由藍寶石打造，追求通透的極致表現，甚至連表殼和機芯架構均重新調整，將表殼螺絲移除到最少，表橋與主要機板經重新設計，開發新的嵌入表環和時標，以便讓光線能夠穿透每一枚零件，營造機芯懸浮在半空中的視覺效果。全表（含鍊帶）共有27枚零件完全由藍寶石製成，每一枚零件都有專屬的製造程序，特別值得一提的是宇舶為鍊帶研發出全新微型鈦金屬表栓，確保其不會從任何一個鍊節的兩側突出來，是製表業的第一次。限量30只。

Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表鮮黃陶瓷的出現，代表除了黑白基本色，宇舶已具備打造5種彩色陶瓷材質的能力（紅、藍、米、綠、黃） ，是製表工業中唯一能自主研發製造高階亮彩陶瓷的專家。延續2017年魔力紅的大獲成功，今年鎖定PANTONE的2021年度色「亮麗黃」（Illuminating），以獨創製程方式、採用三項專利創新技術、耗費4年研發而成。搭配黃色橡膠表帶，全球限量250只

而繽紛的高階亮彩陶瓷技術也延伸到深受歡迎的表款，為Big Bang Sang Bleu II系列換上灰、藍以及白色新裝。與Sang Bleu刺青工坊創辦人Maxime Plescia-Buchi自2016年展開合作而推出的Big Bang Sang Bleu腕表，新一代表殼採如同鑽石一般的多邊形立體切面結構，藍陶瓷款採用致敬皇室貴族慣用的藍色，呼應sang bleu（blue blood藍色之血）的命名由來。灰陶瓷款則是宇舶與藝術家共同構思的特殊配色，簡單卻深邃神祕的白陶瓷，強烈地突顯出腕表的建築風格。

Big Bang Sang Bleu II系列藍色亮彩陶瓷腕表，84萬7,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Sang Bleu II系列藍色亮彩陶瓷腕表，84萬7,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，13,08萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，13,08萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
Big Bang Sang Bleu II系列白色亮彩陶瓷腕表，84萬7,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Sang Bleu II系列白色亮彩陶瓷腕表，84萬7,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourrbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourrbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Sang Bleu II系列亮彩陶瓷腕表，各84萬7,000元，分別全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Sang Bleu II系列亮彩陶瓷腕表，各84萬7,000元，分別全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，機芯架構均重新調整，以便讓光線能夠穿透每一枚零件，營造機芯懸浮在半空中的視覺效果。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，機芯架構均重新調整，以便讓光線能夠穿透每一枚零件，營造機芯懸浮在半空中的視覺效果。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，81萬5,000元，全球限量250只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，81萬5,000元，全球限量250只。圖／宇舶表提供
Big Bang Sang Bleu II系列灰色亮彩陶瓷腕表，84萬7,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Sang Bleu II系列灰色亮彩陶瓷腕表，84萬7,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，81萬5,000元，全球限量250只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Yellow Magic魔力黃陶瓷計時碼表，81萬5,000元，全球限量250只。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，鍊帶採用全新微型鈦金屬表栓，確保其不會從任何一個鍊節的兩側突出來。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，鍊帶採用全新微型鈦金屬表栓，確保其不會從任何一個鍊節的兩側突出來。圖／宇舶表提供

腕表 鑽石

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