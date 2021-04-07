宇宙明星「BT21」降臨全聯 24款超萌餐具積分換購最低百元有找

BTS鐵粉錢包又要破洞了！由BTS防彈少年團成員和LINE FRIENDS攜手創造出的全新概念卡通角色「宇宙明星BT21」首次降臨全聯福利中心，自4月9日起至7月1日，為期12週合作推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款換購商品，包含餐具組、三角盤公仔組、攪拌匙馬克杯組等，皆使用宇宙中最受喜愛的明星BT21角色設計，兼具可愛與實用性，每款都必收藏，讓宇宙明星BT21陪伴你每一天。

BT21是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，講述來自BT星球的王子TATA，夢想著有一天能將愛傳播到全宇宙，為了實踐夢想，TATA與守護者宇宙機器人VAN踏上旅程來到地球，陸續集結其他成員後，宇宙明星BT21就此誕生！BT21角色包含聰明的小睡蟲KOYA、柔情王子美食家RJ、調皮搗蛋的小不點SHOOKY、神秘的舞蹈天王MANG、天真爛漫努力派CHIMMY、48次元好奇心王子TATA、愛心背影反轉肌肉COOKY、守護者宇宙機器人VAN等，每款角色最初的角色草圖皆由BTS成員創作，也因此各有粉絲支持站隊。

本檔推出的「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款換購商品，「Hello好心情餐具」共有8款實用餐具包含餐刀、圓湯匙、抹刀、餐叉、橢圓湯匙、點心湯匙、水果叉及筷子；「Sweet好甜蜜三角盤公仔組」超萌尺寸的三角盤還附上同款公仔可固定在盤邊，用起來超級療癒；「Perfect好完美攪拌匙馬克杯組」450ml大容量，杯把貼心設計可掛茶包，隨附同色杯墊則可擺放攪拌匙或餅乾，都超級實用。