快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宇宙明星「BT21」降臨全聯 24款超萌餐具積分換購最低百元有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯本檔換購活動單筆每滿50元即贈1積分，最少只需2積分就能加價換購1款商品，入手門檻超低。記者黃筱晴／攝影
全聯本檔換購活動單筆每滿50元即贈1積分，最少只需2積分就能加價換購1款商品，入手門檻超低。記者黃筱晴／攝影

BTS鐵粉錢包又要破洞了！由BTS防彈少年團成員和LINE FRIENDS攜手創造出的全新概念卡通角色「宇宙明星BT21」首次降臨全聯福利中心，自4月9日起至7月1日，為期12週合作推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款換購商品，包含餐具組、三角盤公仔組、攪拌匙馬克杯組等，皆使用宇宙中最受喜愛的明星BT21角色設計，兼具可愛與實用性，每款都必收藏，讓宇宙明星BT21陪伴你每一天。

BT21是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，講述來自BT星球的王子TATA，夢想著有一天能將愛傳播到全宇宙，為了實踐夢想，TATA與守護者宇宙機器人VAN踏上旅程來到地球，陸續集結其他成員後，宇宙明星BT21就此誕生！BT21角色包含聰明的小睡蟲KOYA、柔情王子美食家RJ、調皮搗蛋的小不點SHOOKY、神秘的舞蹈天王MANG、天真爛漫努力派CHIMMY、48次元好奇心王子TATA、愛心背影反轉肌肉COOKY、守護者宇宙機器人VAN等，每款角色最初的角色草圖皆由BTS成員創作，也因此各有粉絲支持站隊。

本檔推出的「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款換購商品，「Hello好心情餐具」共有8款實用餐具包含餐刀、圓湯匙、抹刀、餐叉、橢圓湯匙、點心湯匙、水果叉及筷子；「Sweet好甜蜜三角盤公仔組」超萌尺寸的三角盤還附上同款公仔可固定在盤邊，用起來超級療癒；「Perfect好完美攪拌匙馬克杯組」450ml大容量，杯把貼心設計可掛茶包，隨附同色杯墊則可擺放攪拌匙或餅乾，都超級實用。

活動期間福利卡友只要購買全店生鮮或全聯獨家品牌商品，包含善美的、We Sweet、Read Bread閱讀麵包、阪急麵包、美味堂、OFF COFFEE、生活良好等，商品款式眾多，且單筆每滿50元即贈1積分，最少只需2積分就能加價換購1款商品，入手門檻超低，「Hello好心情餐具」只要用2積分加99元，而「Sweet好甜蜜三角盤公仔組」則可用2積分加129元，另「Perfect好完美攪拌匙馬克杯組」則只需2積分加229元，款式隨機出貨，勢必引發粉絲蒐集、交換熱潮，快把握機會全套收集。

「Perfect好完美攪拌匙馬克杯組」450ml大容量，杯把貼心設計可掛茶包，隨附同色杯墊則可擺放攪拌匙或餅乾。圖／全聯福利中心提供
「Perfect好完美攪拌匙馬克杯組」450ml大容量，杯把貼心設計可掛茶包，隨附同色杯墊則可擺放攪拌匙或餅乾。圖／全聯福利中心提供
「Hello好心情餐具」共有8款實用餐具包含餐刀、圓湯匙、抹刀、餐叉、橢圓湯匙、點心湯匙、水果叉及筷子。圖／全聯福利中心提供
「Hello好心情餐具」共有8款實用餐具包含餐刀、圓湯匙、抹刀、餐叉、橢圓湯匙、點心湯匙、水果叉及筷子。圖／全聯福利中心提供
「Sweet好甜蜜三角盤公仔組」三角盤可任意組合，還附上同款公仔可固定在盤邊，超級療癒。圖／全聯福利中心提供
「Sweet好甜蜜三角盤公仔組」三角盤可任意組合，還附上同款公仔可固定在盤邊，超級療癒。圖／全聯福利中心提供
「宇宙明星BT21」首次降臨全聯福利中心，自4月9日起至7月1日，為期12週合作推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動。圖／全聯福利中心提供
「宇宙明星BT21」首次降臨全聯福利中心，自4月9日起至7月1日，為期12週合作推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動。圖／全聯福利中心提供
本檔推出的「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款換購商品，又萌又實用，每款都必收藏。圖／全聯福利中心提供
本檔推出的「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動，共有3種、24款換購商品，又萌又實用，每款都必收藏。圖／全聯福利中心提供

餐具 BTS 卡通

延伸閱讀

比臉大的麵包一上架就搶光！全聯「烘焙魔力」吸引婆媽客

全聯「1元咖啡」開搶！丹堤咖啡不限量「買1送1」連假2日限定，點餐再贈熱美式

全聯驚見「神級零食」回歸 網超嗨：是七年級的回憶呀！

LOL／統神化身宇宙隊長宣傳太空造型 端火鍋、洗洗睡等知名哏全收錄

相關新聞

工業風雅痞居所！25坪單身住宅 綻放工業風獨有的優雅

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。

具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道...

打造五感放鬆氛圍！ 3項服務翻玩室內設計

「房子可以有很多種面貌！」畢業於台灣大學獸醫系的 艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 踏入室內設計之初就與眾不同，而善於溝通、個性親切的她，更把與人、動物之間相處的細膩特質，轉化實踐於宅邸、商空劃設中，並著重於「設計想法」，打造讓五感自在舒適的空間...

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

早前為生活品牌「MUJI to GO」總監的藤原大（Dai FUJIWARA），憑藉不斷超越創意邊界及大膽破格的意念，聞名於紡織品、產品設計以至其他更廣闊的領域。他最為公眾熟悉的作品，包括為許多國際知名品牌創作出的一系列跨領域設計項目；同時，他亦為多所教育機構及多個社區帶來創意澎湃且充滿革新精神的項目。

藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

1989年創立久光車鏡的林碧戀女士，從臺南一間小廠房白手起家，到擴廠買下新廠房後，一開始只想單純地用藝術品來裝飾家裡或是廠房空間，直到一場藝博會上遇見李光裕的作品〈望醉〉後，讓她一頭栽進藝術的收藏世界；進而在2018年，在台南市成立了藝非凡私人美術館，該館不僅展呈她多年來的收藏，更提供了一個作為藝術家展覽的平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。