大人系乳酸飲料 Hebe代言微醉全新乳酸沙瓦口味登場

微醉（HOROYOI）今天正式推出常態性新口味乳酸沙瓦，由文青女神Hebe田馥甄親自站台，連續第9年跟大家分享微醉低酒精下的大人系口味。微醉全新乳酸沙瓦口味即日起於7-11等各大通路常態販售，建議零售價每瓶47元。

微醉乳酸沙瓦結合了乳酸飲料的酸甜風味與微碳酸飲料氣泡，搭配上3％的低酒精濃度，甜甜酸酸的乳酸香氣下洋溢輕微酒香，甜而不膩，成為「大人限定的乳酸飲品」。微醉乳酸沙瓦那喚醒人們童年記憶的美好風味，造成當初在日本一上市便引發搶購，甚至還一度在日本出現斷貨現象。

「小時候表現好的話，媽媽就會買一瓶乳酸飲料給我當作獎勵，對我來說，乳酸飲料就是一種犒賞自己的滋味。」Hebe田馥甄在記者會上表示：「現在我長大了，有了大人專屬的微醉乳酸沙瓦，就可以在工作結束的時候，自己享受一下微醉時光，自己犒賞自己。」

由台灣三得利導入的微醉，是來自日本的低酒精飲料品牌，擁有酸甜、微氣泡的清爽滋味，連續多年榮登台灣低酒精飲料銷售冠軍。

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