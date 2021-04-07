快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶蔡依林門票最後機會！只要2步驟就能當Jolin演唱會VIP

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NARS送粉絲去看Jolin演唱會。圖／NARS提供
NARS送粉絲去看Jolin演唱會。圖／NARS提供

天后蔡依林Jolin的Ugly Beauty 世界巡迴演唱會，4月21日起，共有5場在台北小巨蛋登場，日前門票開賣就秒殺，超過20萬人上網搶票，很多人哀號不知道哪裡還有門票可搶？彩妝品牌NARS再度成為Jolin指定「最愛彩妝品牌NARS」，因此也將送給NARS粉絲大福利，只要完成二個步驟，就能當Jolin演唱會的VIP。

NARS近來成為Jolin的最愛，能打造出最強氣勢，以及性感妝容，雙方去年11月高雄場合作，今年台北場同樣一起合作。

即日起至4月11日，只要在NARS官方線上旗艦店／各大百貨專櫃，單次消費滿5千元以上，且內含極光亮顏粉底液或瞬效水凝光氣墊粉餅，且沒有取消或退貨，上網登錄NARS個人會員資料，就有機會抽中「蔡依林2021世界巡迴演唱會雙人VIP特區套票」一組，（每組2張同場次相鄰之對號座位門票，價值9,800元），共計抽出正取20組，備取10組。登錄頁面：https://www.narscosmetics.com.tw/zh/jolinconcert.html

NARS極光亮顏粉底液。圖／NARS提供
NARS極光亮顏粉底液。圖／NARS提供
NARS送粉絲去看Jolin演唱會。圖／NARS提供
NARS送粉絲去看Jolin演唱會。圖／NARS提供

演唱會 蔡依林

延伸閱讀

哭了！蔡依林5萬張票賣光 考題出爐網讚簡單

相關新聞

工業風雅痞居所！25坪單身住宅 綻放工業風獨有的優雅

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。

具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道...

打造五感放鬆氛圍！ 3項服務翻玩室內設計

「房子可以有很多種面貌！」畢業於台灣大學獸醫系的 艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 踏入室內設計之初就與眾不同，而善於溝通、個性親切的她，更把與人、動物之間相處的細膩特質，轉化實踐於宅邸、商空劃設中，並著重於「設計想法」，打造讓五感自在舒適的空間...

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

早前為生活品牌「MUJI to GO」總監的藤原大（Dai FUJIWARA），憑藉不斷超越創意邊界及大膽破格的意念，聞名於紡織品、產品設計以至其他更廣闊的領域。他最為公眾熟悉的作品，包括為許多國際知名品牌創作出的一系列跨領域設計項目；同時，他亦為多所教育機構及多個社區帶來創意澎湃且充滿革新精神的項目。

藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

1989年創立久光車鏡的林碧戀女士，從臺南一間小廠房白手起家，到擴廠買下新廠房後，一開始只想單純地用藝術品來裝飾家裡或是廠房空間，直到一場藝博會上遇見李光裕的作品〈望醉〉後，讓她一頭栽進藝術的收藏世界；進而在2018年，在台南市成立了藝非凡私人美術館，該館不僅展呈她多年來的收藏，更提供了一個作為藝術家展覽的平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。