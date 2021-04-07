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搶蔡依林門票最後機會！只要2步驟就能當Jolin演唱會VIP
天后蔡依林Jolin的Ugly Beauty 世界巡迴演唱會，4月21日起，共有5場在台北小巨蛋登場，日前門票開賣就秒殺，超過20萬人上網搶票，很多人哀號不知道哪裡還有門票可搶？彩妝品牌NARS再度成為Jolin指定「最愛彩妝品牌NARS」，因此也將送給NARS粉絲大福利，只要完成二個步驟，就能當Jolin演唱會的VIP。
NARS近來成為Jolin的最愛，能打造出最強氣勢，以及性感妝容，雙方去年11月高雄場合作，今年台北場同樣一起合作。
即日起至4月11日，只要在NARS官方線上旗艦店／各大百貨專櫃，單次消費滿5千元以上，且內含極光亮顏粉底液或瞬效水凝光氣墊粉餅，且沒有取消或退貨，上網登錄NARS個人會員資料，就有機會抽中「蔡依林2021世界巡迴演唱會雙人VIP特區套票」一組，（每組2張同場次相鄰之對號座位門票，價值9,800元），共計抽出正取20組，備取10組。登錄頁面：https://www.narscosmetics.com.tw/zh/jolinconcert.html
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