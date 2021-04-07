邵雨薇撇男友爽穿Paul Smith新裝 「我只挑自己的！」

Paul Smith在台上市全新春夏男、女裝與PS系列，找來多元發展的邵雨薇站台詮釋。身穿這季霸主玫瑰印花洋裝的她，被問到是否有幫男友吳慷仁物色新品？邵雨薇也直爽的回說：「我都只看我自己的耶」，言下之意就是沒在管男友。

近期身兼專欄作家的邵雨薇在看完Paul Smith這季新品後，就提到「我覺得創作要有靈感這件事真的很難」，而且對於Paul Smith先生至今都是自己操刀那麼多不同系列感到佩服。由於品牌新一季的靈感來自於70年代的旅遊，邵雨薇也分享了自己深刻的旅行經驗，還提到每次打包行李必備的就是一件式洋裝和T恤兩大項單品，因為既好搭配又容易收納。同時，看完新品之後，問及最推薦品項？邵雨薇則表示「我很喜歡穿男裝，因為肩膀比較寬，可以駕馭像是西裝外套」，加上私下穿搭也偏向中性，所以這次活動都只看男裝比較多。而男友吳慷仁是否曾說過喜歡她怎樣的打扮？邵雨薇則表示：「沒有特別的，應該都很美吧！」更覺得這是男友應該要有的表現。