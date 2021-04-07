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邵雨薇撇男友爽穿Paul Smith新裝 「我只挑自己的！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，在店中逛起來。都只專注在挑自己的新裝。記者沈昱嘉／攝影
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，在店中逛起來。都只專注在挑自己的新裝。記者沈昱嘉／攝影

Paul Smith在台上市全新春夏男、女裝與PS系列，找來多元發展的邵雨薇站台詮釋。身穿這季霸主玫瑰印花洋裝的她，被問到是否有幫男友吳慷仁物色新品？邵雨薇也直爽的回說：「我都只看我自己的耶」，言下之意就是沒在管男友。

近期身兼專欄作家的邵雨薇在看完Paul Smith這季新品後，就提到「我覺得創作要有靈感這件事真的很難」，而且對於Paul Smith先生至今都是自己操刀那麼多不同系列感到佩服。由於品牌新一季的靈感來自於70年代的旅遊，邵雨薇也分享了自己深刻的旅行經驗，還提到每次打包行李必備的就是一件式洋裝和T恤兩大項單品，因為既好搭配又容易收納。同時，看完新品之後，問及最推薦品項？邵雨薇則表示「我很喜歡穿男裝，因為肩膀比較寬，可以駕馭像是西裝外套」，加上私下穿搭也偏向中性，所以這次活動都只看男裝比較多。而男友吳慷仁是否曾說過喜歡她怎樣的打扮？邵雨薇則表示：「沒有特別的，應該都很美吧！」更覺得這是男友應該要有的表現。

Paul Smith這季的氛圍充滿了度假風格，因為靈感來自於設計師於70年代時的旅行，因此自舊照片擷取了飽和又明亮的色彩，並結合幼時對於家人開設玫瑰園的印象，成為春夏系列的設計主軸。因此可看到「霸王玫瑰」的圖案以不同色系貫穿男、女裝，搭配了同洋源自70年代的Rave（銳舞）螢光線條、加上招牌碎花，成為這季最主要的視覺效果。嶄新的男裝夾克輪廓寬鬆、線條柔和，有著隱藏式巨大口袋與鈕扣；女裝部分的洋裝，選用亞麻面料，同樣融合寬鬆輪廓、百摺設計和在小腿肚上的裙長，提供移動時的輕鬆自在。

Paul Smith春夏系列印花T恤8,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列印花T恤8,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列玫瑰印花衝鋒衣20,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列玫瑰印花衝鋒衣20,500元。圖／藍鐘提供
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，身穿本季玫瑰印花洋裝33,800元。記者沈昱嘉／攝影
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，身穿本季玫瑰印花洋裝33,800元。記者沈昱嘉／攝影
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，身穿本季玫瑰印花洋裝33,800元。記者沈昱嘉／攝影
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，身穿本季玫瑰印花洋裝33,800元。記者沈昱嘉／攝影
Paul Smith春夏系列條紋領帶5,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列條紋領帶5,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列V領針織衫11,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列V領針織衫11,800元。圖／藍鐘提供
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，表示自己偏愛穿男裝。記者沈昱嘉／攝影
女星邵雨薇出席Paul Smith春夏系列上市活動，表示自己偏愛穿男裝。記者沈昱嘉／攝影
Paul Smith春夏系列側背包17,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列側背包17,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列條紋襯衫13,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列條紋襯衫13,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith春夏系列碎花長裙20,800元。圖／藍鐘提供
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邵雨薇

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