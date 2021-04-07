對複雜的無盡探究 江詩丹頓Matiers d’Art藝術超展開

集結近40品牌、2021年的「鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）」，甫於今日4月7日台北時間下午兩點開展，這也是2021年首個高級鐘表珠寶類別的精品數位展會。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）並於今日帶來America 1921、伊靈（Egerie）、縱橫四海（Overseas）、Tradionnelle、Metiers d’Art等多個系列，全數近15只全新高級腕表。

Historiques American 1921，擁有枕型、傾斜角度的特殊讀時角度，今年則以4400 AS手上鍊機芯分別運用在36.5與40毫米的白金款兩種尺寸，讓自主獨立、具有行動力的優雅女仕，也能在懷舊的軌道式分鐘刻度、兩點鐘的表冠、順轉約30度的面盤配置中，展現鮮明個人風格。訂價自91萬元起，另有限量珍藏鉑金款則為153萬元，皆搭配義大利皮具名廠SERAPIAN的牛皮表帶。

縱橫四海（Overseas）系列，今年則以「實用」為主張，一次帶來白金款的超薄萬年曆、鏤雕超薄萬年曆與紅金陀飛輪三枚「複雜」大將；其中Ref.4300V/120G-B946的Overseas鏤雕超薄萬年曆腕表，將具日內瓦印記的1120 QPSQ/1自動上鍊機芯高程度鏤雕，表殼具備防磁軟鐵內殼、再附橡膠、皮帶、18K白金鍊帶，讓複雜功能款也能在日常生活中輕鬆享用，訂價約418萬元。獨鍾少量、限量生產？由473個零件組成的Calibre 3500自動上鍊機芯，為Traditionnelle Split-Second Chronograph腕表帶來單按把雙追針計時碼表的功能，自傳統（Traditionnelle）而來、但帶有前衛風格。3500機芯，是江詩丹頓在260周年時問世的高複雜之作，其水平離合裝置並運用表廠專利「磨阻式（friction）」，讓計時碼表更為耐用，將僅於江詩丹頓專賣店中販售，訂價約935萬元。

可別忘了藝術系列也是江詩丹頓的風格強項：藝術大師（Matiers d’Art）系列的Tribute to Great Explorers套表，向三位偉大的葡萄牙航海家Bartolomeu Dias、Vasco da Gama和Pedro Álvares Cabral致意，以微繪大明火琺瑯為手法、1519年繪製而成的「米勒地圖集（Miller Atlas）」為靈感，重現15世紀航海圖的華麗風貌。表款並使用具日內瓦印記的1120 AT自動上鍊機芯，以及飾有tapisserie格紋圖案的22K金自動盤，宛如時光的羅盤、恆常轉動。