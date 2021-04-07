大金空調疼惜台灣 環保變頻空調全面守護居家健康

天氣剛轉熱，正是趁早鳥優惠選購空調的好時機！大金空調專業創新服務，為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，還可以申請政府貨物稅退稅2,000元。即日起至12月31日前，購買大金空調、上網登錄另可享有3個月「金顧家」專案，最高30萬元居家保障，享受「買大金，省大金」的優惠。

大金空調創新研發R32環保新世代冷媒空調，對環境永續的貢獻獲得多項國際獎項榮耀，與R410A冷媒相比，R32環保新世代冷媒有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調，截至2020年6月，日本大金工業試算全球各品牌共已銷售超過一億一千萬台R32冷媒空調，有效降低全球約等於一億九千萬噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大的貢獻。

「每一吋被珍惜的土地，都是台灣之光；每一個努力的人，更是台灣之光。」去年大金空調與齊柏林基金會合作的「疼惜台灣」影片，在YouTube累計播放次數高達665萬。今年3月初再推出「疼惜台灣2」的完整版，上架3週更快速突破222萬觀看次數。和泰大金透過影片，希望可以喚起愛惜土地的環保意識，讓更多國人不但能透過齊柏林導演拍攝的台灣之光，看見台灣、疼惜台灣，更透過每一份對環保永續的努力，讓台灣被全世界看見。