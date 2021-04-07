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大金空調疼惜台灣 環保變頻空調全面守護居家健康

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台中捷運「大金疼惜台灣」列車再度啟航，列車外觀採用齊柏林導演拍攝的著名花蓮稻田「大腳印」照片。圖／大金空調提供
台中捷運「大金疼惜台灣」列車再度啟航，列車外觀採用齊柏林導演拍攝的著名花蓮稻田「大腳印」照片。圖／大金空調提供

天氣剛轉熱，正是趁早鳥優惠選購空調的好時機！大金空調專業創新服務，為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，還可以申請政府貨物稅退稅2,000元。即日起至12月31日前，購買大金空調、上網登錄另可享有3個月「金顧家」專案，最高30萬元居家保障，享受「買大金，省大金」的優惠。

大金空調創新研發R32環保新世代冷媒空調，對環境永續的貢獻獲得多項國際獎項榮耀，與R410A冷媒相比，R32環保新世代冷媒有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調，截至2020年6月，日本大金工業試算全球各品牌共已銷售超過一億一千萬台R32冷媒空調，有效降低全球約等於一億九千萬噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大的貢獻。

「每一吋被珍惜的土地，都是台灣之光；每一個努力的人，更是台灣之光。」去年大金空調與齊柏林基金會合作的「疼惜台灣」影片，在YouTube累計播放次數高達665萬。今年3月初再推出「疼惜台灣2」的完整版，上架3週更快速突破222萬觀看次數。和泰大金透過影片，希望可以喚起愛惜土地的環保意識，讓更多國人不但能透過齊柏林導演拍攝的台灣之光，看見台灣、疼惜台灣，更透過每一份對環保永續的努力，讓台灣被全世界看見。

「人與空氣之間總是有大金！」和泰大金也持續挑戰廣告投放創意，台中捷運「大金疼惜台灣」列車再度啟航，列車外觀採用齊柏林導演拍攝的著名花蓮稻田「大腳印」照片，內裝則與台中綠線的草綠色視覺相互呼應。透過列車傳遞大金空調的品牌精神，希望和全體旅客一起疼惜台灣這一塊土地與土地上的人們。此外，台中市政府捷運站的大型燈箱廣告位於進出站的必經之地，也時時提醒路經旅客健康好空氣的重要性。

大金空調橫綱V系列一對一旗艦機種，搭載日本最先進閃流放電技術，防霉除菌，能有效分解空氣中有害物質。記者沈昱嘉／攝影
大金空調橫綱V系列一對一旗艦機種，搭載日本最先進閃流放電技術，防霉除菌，能有效分解空氣中有害物質。記者沈昱嘉／攝影

看見台灣 台中捷運

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