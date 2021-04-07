72小時快閃搶購！台北花園自助餐「4人同行1人免費」

連假剛結束，飯店再度捎來生活中的小確幸。台北花園大酒店「饗聚廚房」4月12日中午12點至4月30日中午12點推出「呼朋引伴揪團專案」，限時限量72小時販售，凡預訂4月12日至4月30日期間午晚餐，即享4人同行1人免費、8人同行3人免費優惠。

此外，饗聚廚房另祭出「敦親睦鄰買一送一專案」，4月12日至6月底，凡戶籍設籍為中正區、萬華區、大同區居民，或出示中正區、萬華區、大同區地址的公司名片、工作證、學生證等相關證明，即享當桌早餐「買一送一」優惠。

以無國界料理為主的「饗聚廚房」，平日午晚餐成人每位699元+10%，假日晚餐成人每位899元+10%，包括多國美饌、幾十道佳餚任君挑選，另享啤酒無限暢飲；早餐成人每位550元+10%，若符合優惠，兩人同行折扣後每人330元。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，日前牛排館周年慶優惠深受好評，一日內就訂滿，此次加碼推出快閃，以及敦親睦鄰早餐買一送一等優惠，預計可帶來業績成長約一成。

台北花園大酒店饗聚廚房

地址：台北市中正區中華路2段1號