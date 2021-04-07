創團30年首度上線！歌仔戲新編大作LINE TV一次看

擁有三十一年歷史的「陳麗香歌仔戲團」，多年來致力在傳統歌仔戲中融入現代劇場思維，打造精緻化的演出，不僅連續六年獲選為彰化縣傑出演藝團隊，今年更首度將創團30年的新編大戲《七壙先人外傳》，以及現正巡演的全新力作《歡喜冤家》、《意樓情深》、《包公會國母》等多部經典作品搬上LINE TV「數位劇場」，打破傳統戲曲只能在現場觀賞的方式，要讓更多人看見臺灣歌仔戲的魅力！

現代視聽娛樂選擇多樣，傳統戲曲要如何從中脫穎而出，是一大難題。陳麗香歌仔戲團的團長施純權表示，地方劇團補助少、收入也不多，要在有限的資源下推出新作，甚至是走入劇場演出都有困難。但他相信，歌仔戲鄉土的親切感是無可取代的，只要朝向精緻化製作、推陳出新，定能吸引年輕人的目光。去年底才剛結束首演的《七壙先人外傳》，便大膽嘗試將歌仔戲、布袋戲和舞台劇結合，取材彰化草子埔七賢先人的傳說，講述在一個漂泊的戲班中發生的奇遇故事，堪稱東方歌劇魅影的劇情，令人眼睛一亮，更獲專家學者讚賞。

《意樓情深》講述一個名為意娘的女子，在鹿港意樓癡情盼望丈夫歸來的動人故事。圖／陳麗香歌仔戲團提供

《意樓情深》則是陳麗香歌仔戲團首次嘗試「情境式劇場」的演出，以鹿港龍山寺內埕作為舞台，演繹在地意樓的愛情故事，古色古香的場景搭配演員動人心弦的唱腔，一時彷彿帶領觀眾穿越時空，見證鹿港版「蝴蝶夫人」的淒美戀曲。《包公會國母》改編自宋朝的宮廷傳奇「貍貓換太子」，劇團特別邀請金獎樂師柯銘峰擔任音樂總監，為每個角色設計獨一無二的唱腔，是一齣可以看出演員深厚實力的藝術大戲。

老戲新編的《歡喜冤家》原型為傳統戲曲的「大拜壽、打金枝」，為使劇情更平易近人，編劇特意拿掉原始版本中較生硬的對戰橋段，而在歷史背景加入更多唱念和細節，成功創造一部愛情小品喜劇，並曾受邀於故宮南院演出，幽默輕鬆的戲碼十分適合全家大小一同觀賞。4月起《歡喜冤家》也將在北、中、南持續巡演，詳細資訊請洽 陳麗香歌仔戲團 ，線上節目欣賞請至 LINE TV 「藝文表演館-數位劇場」；更多精彩內容，歡迎加入 「數位劇場」Facebook粉絲專頁 。





2021《歡喜冤家》演出時程表

4/18 (日) 19:00 地點：員林衡文宮

5/8 (六) 19:00 地點：台北市大龍峒保安宮

5/16 (日) 19:00 地點：嘉義市王靈宮五顯帝廟