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沛納海變身激進環保分子 再生物料比例激推98.6%！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
在2011年首款青銅表之後，2021的ubmersible Bronzo Blu Abisso專業潛水青銅腕表（PAM01074），是品牌首個「減碼」至42毫米的型號，更精練、更為迷人上手，訂價約49萬元。圖 / 沛納海提供。
在2011年首款青銅表之後，2021的ubmersible Bronzo Blu Abisso專業潛水青銅腕表（PAM01074），是品牌首個「減碼」至42毫米的型號，更精練、更為迷人上手，訂價約49萬元。圖 / 沛納海提供。

2021年首個高級鐘表展會「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」於今日4月7日台北時間下午兩點全球同步上線。歷峰集團（Richemont）旗下高級鐘表品牌沛納海（PANERAI）先聲奪人、搶先釋出全發表，今年品牌鎖定三大主題：環保（Ecologico）、計時（Chrono）與青銅（Bronze）三大主題，合計推出約10只全新腕表

主打款的Submersible E-Lab ID™概念表（PAM01225）來自環保主題，品牌將環保再生物料於腕表上的應用比例推升至驚人的98.6%。怎麼辦到？表盤和指針上採用的SuperLuminova夜光物料是100%再生，機芯擒縱裝置則是以100%再生矽材質打造，環保意識鮮明，訂價約60,000歐元；另外宛如高級鐘表領域「鍊金術士」的沛納海今年再推出全新「eSteel™鋼合金」，並運用在三款腕表（PAM01157、PAM01356、PAM01358）上。腕表總重約152.4公克，其中89克為環保再生物料打造的零部件，占整表總重的58.4%，並在化學特性、物理結構和耐腐蝕上，與精鋼相比擁有不俗表現。

計時碼表主題中，五款腕表包含Luminor Chrono計時碼表與Luminor Chrono Luna Rossa計時碼表都採用全新表廠自製P.9200自動上鍊機芯、並有42小時動力儲存。特別「上位」的則是PAM01100以藍色面盤搭配魚雷型藍色計時秒針，呼喚出蔚藍的優雅況味；此外同功能、同機芯的PAM01218的面盤則有著白色啞光面盤，自然精緻而高雅，以設計為整體風格大幅增色。

最後青銅材質的Submersible Bronzo Blu Abisso專業潛水青銅腕表（PAM01074），則展現了恰到好處的霸氣印象。自2011年沛納海首次推出青銅腕表後，2021年的PAM01074則是首個「減碼」至42毫米的青銅款式、成功瘦身。像一位原本肌肉量炸裂的健美先生，突然變得精實、穿上合身比例的高級訂製服（bespoke），變得更為帥氣迷人。全球限量1,000只，僅在沛納海專賣店中販售，訂價約49萬元。

全新P.9200機芯，是沛納海表廠自製機芯最新作，並運用在擁有上好白色啞光質感面盤的Luminor Chrono計時碼表（PAM01218），並具備42小時動力儲存，訂價約28萬元。圖 / 沛納海提供。
全新P.9200機芯，是沛納海表廠自製機芯最新作，並運用在擁有上好白色啞光質感面盤的Luminor Chrono計時碼表（PAM01218），並具備42小時動力儲存，訂價約28萬元。圖 / 沛納海提供。
沛納海最新Submersible E-Lab ID™概念表（PAM01225）出自環保主題，品牌將環保再生物料於腕表上的應用比例推升至驚人的98.6%，訂價約60,000歐元。圖 / 沛納海提供。
沛納海最新Submersible E-Lab ID™概念表（PAM01225）出自環保主題，品牌將環保再生物料於腕表上的應用比例推升至驚人的98.6%，訂價約60,000歐元。圖 / 沛納海提供。
沛納海今年再推出全新eSteel™鋼合金並應用在PAM01358腕表上，其中89克為環保再生物料打造的零部件，占整表總重的58.4%，訂價約26萬8,000元。圖 / 沛納海提供。
沛納海今年再推出全新eSteel™鋼合金並應用在PAM01358腕表上，其中89克為環保再生物料打造的零部件，占整表總重的58.4%，訂價約26萬8,000元。圖 / 沛納海提供。

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