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開箱／絕對秒殺！IKEA X LEGO聯名商品台灣開賣日曝光
又有必入手的秒殺商品了！IKEA之前與LEGO樂高合作聯名的BYGGLEK系列，之前先在歐洲開賣，首日就全部秒殺賣完，而台灣消費者狂敲碗希望台灣開賣，如今開賣時間終於曝光，將在4月8日於全台6家IKEA實體門市開賣，由於首波數量有限，僅限IKEA卡友購買，每人每卡每日限購3件商品。
IKEA與LEGO樂高合作的BYGGLEK系列，日前搶先給相關人士開箱，目前共有4款商品，其中3款為積木遊戲盒，包括1款內含3種尺寸的遊戲和，以及另外2款不同尺寸的遊戲盒，另外則是201件的積木零件，實際體驗，發現積木零件內元素多元，基本各色款式積木外，還有樂高小人、熱狗、廚具等可供組裝，讓在家中組裝更為有趣。
如果創意更多，其實不同尺寸的遊戲盒本身，除了可以當成收納盒外，也可以當成積木來組裝，透過各種大小遊戲盒的組裝、可以創造出大型的機器人、火箭或雪人等，再搭配積木組，挑戰與激發自己的創意力。
設計該系列商品的IKEA設計師Andreas Fredriksson表示，希望透過BYGGLEK系列，讓大人與兒童都能在遊戲、收納間找到趣味點，因此整體設計就結合遊戲、收納與展示。
也因為十足有趣，之前在歐洲開賣時就全部銷售一空，台灣明天正式上市，預料也將掀起搶購風潮。
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