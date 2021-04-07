阿瘦皮鞋「動齡保養」 母親節第二件65折再抽iPhone12

在母親節檔期即將來臨之際，阿瘦皮鞋A.S.O推出「動齡保養」特惠專案，鞋履包款全面第二件65折優惠，加入LINE好友還可以抽獎電動機車、iPhone12。

以健康機能為設計宗旨的阿瘦皮鞋，精選熱銷鞋款及保健、保養、食品等美好生活系列商品，搶先推出母親節專屬優惠，即日起至5月16日期間可享第二件65折，並祭出尊寵滿額贈及LINE好友專屬好禮等好康。阿瘦皮鞋的足醫健康顧問、南港復健科診所院長李佳誠醫師表示，很多民眾都是在骨折發生之後才發現自己有骨質疏鬆的情況，加上國人普遍久坐、缺乏運動，而登山、健走都有助於增加骨密度，應穿著適合健走的鞋款，透過適當肌肉鍛鍊來加強防護。