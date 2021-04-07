快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿瘦皮鞋「動齡保養」 母親節第二件65折再抽iPhone12

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
阿瘦皮鞋推出以機能、護足為前提的鞋履，適合健走。圖／阿瘦皮鞋提供
阿瘦皮鞋推出以機能、護足為前提的鞋履，適合健走。圖／阿瘦皮鞋提供

在母親節檔期即將來臨之際，阿瘦皮鞋A.S.O推出「動齡保養」特惠專案，鞋履包款全面第二件65折優惠，加入LINE好友還可以抽獎電動機車、iPhone12。

以健康機能為設計宗旨的阿瘦皮鞋，精選熱銷鞋款及保健、保養、食品等美好生活系列商品，搶先推出母親節專屬優惠，即日起至5月16日期間可享第二件65折，並祭出尊寵滿額贈及LINE好友專屬好禮等好康。阿瘦皮鞋的足醫健康顧問、南港復健科診所院長李佳誠醫師表示，很多民眾都是在骨折發生之後才發現自己有骨質疏鬆的情況，加上國人普遍久坐、缺乏運動，而登山、健走都有助於增加骨密度，應穿著適合健走的鞋款，透過適當肌肉鍛鍊來加強防護。

以阿瘦的氣墊休閒鞋款為例，運用多項機能設計來穩定步態，搭配專利奈米抗菌皮革、輕量超彈力大底，幫助行走時的平衡省力。於阿瘦皮鞋內湖店擔任店長的葉小芳分享，登山健行選鞋四要點包括護跟、鞋底、鞋身、鞋墊，穩定度高的減壓設計鞋款，相對安全舒適，阿瘦皮鞋除了從足開始、寵愛媽媽的第二件65折優惠之外，單筆消費滿6千元即贈送好禮三選一，包括法國絢麗櫻花餐具三件組、樂美雅凝彩玻璃壺三件組、西班牙初榨橄欖油；滿1萬元再送500元商品抵用券；LINE官方帳號好友在活動期間，不限消費金額即可抽e-Moving電動機車或iPhone 12，邀請媽媽一起「動齡保養」，享受期間限定優惠。

阿瘦皮鞋內湖店擔任店長的葉小芳分享登山健行選鞋四要點。圖／阿瘦皮鞋提供
阿瘦皮鞋內湖店擔任店長的葉小芳分享登山健行選鞋四要點。圖／阿瘦皮鞋提供
訴求健康機能又舒適的氣墊休閒鞋款，阿瘦皮鞋運用多項機能設計穩定步態、平衡省力的鞋履。圖／阿瘦皮鞋提供
訴求健康機能又舒適的氣墊休閒鞋款，阿瘦皮鞋運用多項機能設計穩定步態、平衡省力的鞋履。圖／阿瘦皮鞋提供

LINE 健走

延伸閱讀

高鐵母親節疏運增45班次9日開搶 加碼大學生5折列車

熊大、兔兔陪你刷牙！飛利浦LINE FRIENDS音波牙刷超萌上市

母親節這樣過！台北晶華巨星演唱餐會+度假小旅行

LINE Pay啟動「太魯閣號愛心捐款」專案 點數也能捐

相關新聞

工業風雅痞居所！25坪單身住宅 綻放工業風獨有的優雅

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。

具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道...

打造五感放鬆氛圍！ 3項服務翻玩室內設計

「房子可以有很多種面貌！」畢業於台灣大學獸醫系的 艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 踏入室內設計之初就與眾不同，而善於溝通、個性親切的她，更把與人、動物之間相處的細膩特質，轉化實踐於宅邸、商空劃設中，並著重於「設計想法」，打造讓五感自在舒適的空間...

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

早前為生活品牌「MUJI to GO」總監的藤原大（Dai FUJIWARA），憑藉不斷超越創意邊界及大膽破格的意念，聞名於紡織品、產品設計以至其他更廣闊的領域。他最為公眾熟悉的作品，包括為許多國際知名品牌創作出的一系列跨領域設計項目；同時，他亦為多所教育機構及多個社區帶來創意澎湃且充滿革新精神的項目。

藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

1989年創立久光車鏡的林碧戀女士，從臺南一間小廠房白手起家，到擴廠買下新廠房後，一開始只想單純地用藝術品來裝飾家裡或是廠房空間，直到一場藝博會上遇見李光裕的作品〈望醉〉後，讓她一頭栽進藝術的收藏世界；進而在2018年，在台南市成立了藝非凡私人美術館，該館不僅展呈她多年來的收藏，更提供了一個作為藝術家展覽的平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。