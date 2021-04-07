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阿瘦皮鞋「動齡保養」 母親節第二件65折再抽iPhone12
在母親節檔期即將來臨之際，阿瘦皮鞋A.S.O推出「動齡保養」特惠專案，鞋履包款全面第二件65折優惠，加入LINE好友還可以抽獎電動機車、iPhone12。
以健康機能為設計宗旨的阿瘦皮鞋，精選熱銷鞋款及保健、保養、食品等美好生活系列商品，搶先推出母親節專屬優惠，即日起至5月16日期間可享第二件65折，並祭出尊寵滿額贈及LINE好友專屬好禮等好康。阿瘦皮鞋的足醫健康顧問、南港復健科診所院長李佳誠醫師表示，很多民眾都是在骨折發生之後才發現自己有骨質疏鬆的情況，加上國人普遍久坐、缺乏運動，而登山、健走都有助於增加骨密度，應穿著適合健走的鞋款，透過適當肌肉鍛鍊來加強防護。
以阿瘦的氣墊休閒鞋款為例，運用多項機能設計來穩定步態，搭配專利奈米抗菌皮革、輕量超彈力大底，幫助行走時的平衡省力。於阿瘦皮鞋內湖店擔任店長的葉小芳分享，登山健行選鞋四要點包括護跟、鞋底、鞋身、鞋墊，穩定度高的減壓設計鞋款，相對安全舒適，阿瘦皮鞋除了從足開始、寵愛媽媽的第二件65折優惠之外，單筆消費滿6千元即贈送好禮三選一，包括法國絢麗櫻花餐具三件組、樂美雅凝彩玻璃壺三件組、西班牙初榨橄欖油；滿1萬元再送500元商品抵用券；LINE官方帳號好友在活動期間，不限消費金額即可抽e-Moving電動機車或iPhone 12，邀請媽媽一起「動齡保養」，享受期間限定優惠。
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