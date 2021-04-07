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這真的不是愚人節！SEIKO推出「尚青」的鮪魚握壽司表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA104腕表，限量1,500只，51,700日圓。圖／摘自Seiko Japan官網
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA104腕表，限量1,500只，51,700日圓。圖／摘自Seiko Japan官網

日前由旋轉壽司業者推出的「限時同名」優惠活動，造成全台掀起「鮭魚之亂」（salmon chaos），不少人衝著能吃免費而改名，喧騰一時，甚至被日媒披露報導與評論。然而說到「惡趣味」，日人也不遑多讓，SEIKO就以鮪魚壽司為靈感，創造了限量表款，讓人看了也會菀爾一笑。

SEIKO旗下的Seiko 5 Sports系列與日本滑板品牌EVISEN SKATEBOARDS合作，利用慶祝品牌10周年為主體，一共打造了三款聯名腕表。融合了日本傳統紋飾以及街頭文化的精髓於表款上，包括了武士的鎧甲、滑板輪的形式都成為了創作元素，不過其中最吸睛的仍是受到鮪魚握壽司啟發的SBSA105表款。從表盤到表圈，呈現了如生魚片的鮮紅色澤，配以略帶乳白色的線條，彷彿是油脂分布均勻的最高等級金槍魚。搭配的橡膠白色表帶，其上也做出立體刻紋，塑造出如米粒般的視覺效果，整體外觀聯想到日人最愛的「鮪魚壽司」。不僅如此，表冠上還裝飾了醬油瓶的圖案，底蓋換上了芥末綠的配置，讓人看了真的會直流口水。

而同一系列的SBSA104腕表，則是利用了EVISEN SKATEBOARDS的Logo裝飾於放射紋的表盤，特別的部分在於單向旋轉表圈，採用SEIKO少見的漢字「壹拾」、「貳拾」等，來取代原有的數字刻度顯示。全系列都搭載了4R36機械機芯，分別限量700到1,500只，預計4月下旬發售，不用改名就能有機會買到。

Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列腕表，皆有特別表盒可收納。圖／摘自Seiko Japan官網
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列腕表，皆有特別表盒可收納。圖／摘自Seiko Japan官網
SEIKO就以鮪魚壽司為靈感，創造了限量表款，讓人看了也會菀爾一笑。圖／摘自Seiko Japan官網
SEIKO就以鮪魚壽司為靈感，創造了限量表款，讓人看了也會菀爾一笑。圖／摘自Seiko Japan官網
受到鮪魚握壽司啟發的SBSA105表款。從表盤到表圈，呈現了如生魚片的鮮紅色澤。圖／摘自Seiko Japan官網
受到鮪魚握壽司啟發的SBSA105表款。從表盤到表圈，呈現了如生魚片的鮮紅色澤。圖／摘自Seiko Japan官網
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA105表款，底蓋就用上了芥末綠來裝飾。圖／摘自Seiko Japan官網
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA105表款，底蓋就用上了芥末綠來裝飾。圖／摘自Seiko Japan官網
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA105腕表，限量700只，51,700日圓。圖／摘自Seiko Japan官網
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA105腕表，限量700只，51,700日圓。圖／摘自Seiko Japan官網

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