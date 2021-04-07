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2號大明回歸！科學小飛俠系列威士忌獨欠阿丁

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
科學小飛俠威士忌全球限量999瓶。圖／摘自綠芽酒藏臉書提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠威士忌全球限量999瓶。圖／摘自綠芽酒藏臉書提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Whisky TASTE繼限量438瓶的科學小飛俠限量威士忌鐵雄版、限量278瓶的珍珍版威士忌、限量287瓶的G5阿龍版後，再度推出限量331瓶的大明版。大明版預定於4月10日至11日舉行的威士忌品味展台北場進行首賣，每日限量現貨12瓶。

這次的科學小飛俠限量威士忌大明版，來自蘇格蘭艾雷島（Islay）的卡爾里拉（Caol Ila）蒸餾廠，蒸餾於2011年，在雪莉豬頭桶（Sherry Hogshead）中熟成，在2020年8月裝瓶，橡木桶編號是No. 5837，共裝了331瓶，採用非冷凝過濾，不添加焦糖調色，酒精濃度58.4％，每瓶容量700毫升。

2號大明本名喬治‧淺倉，是日裔義大利人。父親喬塞貝與母親卡特琳娜，本來是惡魔黨隊員，因無法接受惡魔黨理念因而企圖逃亡，卻不幸慘遭惡魔黨殺害，機緣下大明被南宮博士所救，因此對惡魔黨懷有強烈的憎恨。大明在家庭破碎下，個性顯得孤傲、我行我素，強悍的性格也任務中與鐵雄常有爭執。

他平時職業是賽車手，變身後的武器為羽毛飛鏢，與可擊發鋼索彈、信號彈等各類型子彈的銀月槍。第一作104集中，他獨自潛入惡魔黨位於喜馬拉雅山的總部卻被發現並身受重傷，後來因當時投射的一枚羽毛飛鏢，意外阻止了惡魔黨毀滅地球的陰謀，但大明自此生死不明。直到《II》才證實被羅菲博士改造為「再造人」救回一命，並重回科學小飛俠陣容中。即使成了「再造人」，大明這宛如悲劇英雄般的勇者依然頑強地對抗著惡魔黨，如同湛黑暗空下孤傲無畏的夜鷹。

科學小飛俠限量威士忌1號鐵雄版，限量438瓶。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌1號鐵雄版，限量438瓶。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌2號大明版，限量331瓶。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌2號大明版，限量331瓶。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌5號阿龍版，限量287瓶。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠限量威士忌5號阿龍版，限量287瓶。 圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠3號珍珍威士忌，限量278瓶。圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠3號珍珍威士忌，限量278瓶。圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

義大利 賽車手 酒精

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