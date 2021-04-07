2號大明回歸！科學小飛俠系列威士忌獨欠阿丁

Whisky TASTE繼限量438瓶的科學小飛俠限量威士忌鐵雄版、限量278瓶的珍珍版威士忌、限量287瓶的G5阿龍版後，再度推出限量331瓶的大明版。大明版預定於4月10日至11日舉行的威士忌品味展台北場進行首賣，每日限量現貨12瓶。

這次的科學小飛俠限量威士忌大明版，來自蘇格蘭艾雷島（Islay）的卡爾里拉（Caol Ila）蒸餾廠，蒸餾於2011年，在雪莉豬頭桶（Sherry Hogshead）中熟成，在2020年8月裝瓶，橡木桶編號是No. 5837，共裝了331瓶，採用非冷凝過濾，不添加焦糖調色，酒精濃度58.4％，每瓶容量700毫升。

2號大明本名喬治‧淺倉，是日裔義大利人。父親喬塞貝與母親卡特琳娜，本來是惡魔黨隊員，因無法接受惡魔黨理念因而企圖逃亡，卻不幸慘遭惡魔黨殺害，機緣下大明被南宮博士所救，因此對惡魔黨懷有強烈的憎恨。大明在家庭破碎下，個性顯得孤傲、我行我素，強悍的性格也任務中與鐵雄常有爭執。