六福萬怡敘日轉型「全自助」 動物圖案、兩人同行8折

台灣人最愛「吃到飽」，繼飯店業一波波沙拉吧吃到飽、主餐另點的「半自助式」之後，台北六福萬怡酒店宣布，旭日餐廳即起正式轉型為「全自助式供餐模式」，目標打造新東區唯一頂級吃到飽餐廳。

看好南港商圈人潮大幅成長，加上酒店位於南港車站上方，享有四鐵共構的交通便利優勢，六福旅遊集團今(4/7)日宣布，敘日全日餐廳將正式轉型為「全自助式供餐模式」。業者表示，將提供高品質且多樣化料理，除了必備的美國頂級肋眼牛排、龍蝦、干貝等，也會不定期推出主題活動，將高級餐廳的精緻單點料理端上餐檯；配合第二季「捕獲肉食系」主題，義大利帕瑪火腿、義式生牛肉(beef carpaccio)、經典油封功夫鴨腿、炙燒和牛握壽司、川味麻辣蝦等肉食美味無限供應。

此外，敘日全日餐廳優惠再加碼，只要參加酒店官方粉絲專頁指定活動，或是穿著印有動物圖案的衣服，或搭配動物配件，參加現場拍照打卡活動，兩人同行即享8折優惠。

敘日全日餐廳共規劃8大餐區，分別為日式餐檯、海鮮餐檯、現切肉檯、日式天婦羅炸物區、印度特色區、風味熱食區、沙拉開胃菜區、冰淇淋甜點吧等，百種海陸料理輪番上陣。其中，必嘗美味包括日式餐檯豪華推出炙燒和牛握壽司，海鮮餐檯絕對不能錯過的是手掌般大的美國大生蠔，現切肉檯必備美國特選級Choice肋眼牛排，假日更升等至Prime等級，還有BBQ羊胸排等。

敘日全日餐廳平日的周一至四午晚餐及周五午餐，每人1,180+10%；假日、周五晚餐及周六日午晚餐，每人1,480+10%。

台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓 電話：02-6615-6526 官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/