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30秒即刻救援！超聲波洗衣筆隨髒隨洗
相信大家都有過衣服不小心弄髒，卻無法立刻脫下來換洗的窘境。為避免類似事情在生活中一再上演，台灣的AnyWash團隊研發出「超聲波洗衣筆」，以高頻率振動直達衣物纖維縫隙，只要在沾染到髒污的第一時間有效除漬，就能避免污漬在衣服上成為永久的烙印。
AnyWash團隊研發出的「超聲波洗衣筆」，以每秒51000次高頻率振動深入清潔，無論是意外潑灑的咖啡、湯汁或不小心畫過的原子筆，都能輕鬆對應。清潔時透過簡單三步驟：於髒污處背面墊上紙巾、沾取水分並以洗衣筆來回塗抹數次，短短30秒效果立見，污漬不僅明顯淡化更能保護衣料不受損，避免用手搓揉造成起毛球，或不當施力產生纖維拉扯變形。
此外，毛衣、絲質或麂皮等無法浸泡於水中，或無法使用洗衣機洗的特殊材質，利用超聲波洗衣筆也能去除惱人的明顯污漬。特別適用於小範圍、剛沾染上的污漬，搭配輕巧的筆身設計與時尚色系，隨身攜帶不占空間，使用起來更省時省力。AnyWash超聲波洗衣筆即日起於嘖嘖募資上線，超早鳥49折起，詳情可至嘖嘖官網(https://bit.ly/31OEyEv)查詢。
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