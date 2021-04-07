台灣之星「家族省」升級語音、流量翻倍送 年繳月租費再省12%

根據2020台灣上網趨勢報告，國人行動上網比例高達77%，年齡層範圍更是有越來越擴大的趨勢，從學童到老人，幾乎人人都需要行動上網。台灣之星以「分眾經營」的精神，陸續推出針對U15、U25與O60的專屬資費方案，隨著5G新時代來臨，更宣布「家族省」優惠再升級，針對用戶家人全面祭出優惠。

針對越來越多的學童通訊需求，台灣之星「U15中小學生」0月租方案，門號免費領，家族省升級優惠享最高上網5GB加免費10分鐘語音，更提供4大保證，包含：終身0月租門號不失效、不需儲值用超過才付錢、超低單價輕鬆負擔通話上網量，以及家長可免費使用門號管理功能。「家族省」資費還可以讓家有「U25學生」單辦4G門號，月租199元起，享5G流量翻倍送，每月升級至2GB；另外，「O60樂齡爸媽」申辦4G輕速吃到飽，終身月租只要60元，再享語音翻倍送，月月暢打60分鐘。

台灣之星也提供用戶家人專屬方案，不限年齡，凡新申辦/攜碼搭配4G單辦門號指定資費方案，綁約24個月，月租費月省300元（原月租費499元），每月只要199元起即享4G不限速吃到飽、網內免費、網外+市話100分鐘，再加碼送5G流量5GB。若有購機需求，搭配指定還可享資費iPhone 0元起。

除了「家族省」，台灣之星近期還推出「年繳月租費現賺12%」的優惠，包括月租費2%立即扣抵，以及買東西商城10%回饋湊整數加碼送，網路門市食衣住行育樂商品皆可抵扣，App內即可隨時申請。