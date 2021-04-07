全新家庭房搶先開賣！「新板希爾頓」旅展住宿券27折起

台北新板希爾頓酒店即起推出「線上春季旅展」，打出住宿券27折起的超狂好康，其中包括首次亮相的全新房型「希爾頓家庭房」，可住兩大兩小，住房依人數贈早餐，原價14,600元，旅展優惠價每房4,000元。

旅展熱賣商品還有小資族最愛的「希爾頓雙人房」原價12,800元，旅展價3,500元，可以選擇一大床或雙床房。住宿券於暑假平日不加價，可趁早入手。

線上旅展同步推出全餐廳通用的「餐飲現金券」，無論是地道港點、費時費工的招牌功夫菜燒鵝「嫣紅鵝」，以及主餐任選的semi-buffet，或是貴婦最愛的英式雙人下午茶，皆可使用。「餐飲現金券」每套10張、旅展優惠價10,000元，買現金券再贈送2張「5折聚餐券」，折抵無上限。