聽新聞
test
0:00 / 0:00
全新家庭房搶先開賣！「新板希爾頓」旅展住宿券27折起
台北新板希爾頓酒店即起推出「線上春季旅展」，打出住宿券27折起的超狂好康，其中包括首次亮相的全新房型「希爾頓家庭房」，可住兩大兩小，住房依人數贈早餐，原價14,600元，旅展優惠價每房4,000元。
旅展熱賣商品還有小資族最愛的「希爾頓雙人房」原價12,800元，旅展價3,500元，可以選擇一大床或雙床房。住宿券於暑假平日不加價，可趁早入手。
線上旅展同步推出全餐廳通用的「餐飲現金券」，無論是地道港點、費時費工的招牌功夫菜燒鵝「嫣紅鵝」，以及主餐任選的semi-buffet，或是貴婦最愛的英式雙人下午茶，皆可使用。「餐飲現金券」每套10張、旅展優惠價10,000元，買現金券再贈送2張「5折聚餐券」，折抵無上限。
新板希爾頓2021春季線上旅展自即起至4/26，或可洽：02-2958-3000。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言