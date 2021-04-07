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衣物救星！30秒即刻救援 超聲波洗衣筆隨髒隨洗
相信大家都有過衣服不小心弄髒，卻無法立刻脫下來換洗的窘境。其中又以吃東西時最容易出現，沾到有顏色的醬汁、滴到咖啡或茶，沒有及時清理而在衣物留下無法去除的痕跡，污漬面積雖然不大卻令人介意，一件穿沒幾次的衣服就這樣報銷了，心情也跟著不美麗。
為了避免類似憾事在生活中一再上演，來自台灣的AnyWash團隊研發出「超聲波洗衣筆」，以每秒51000次高頻率振動深入清潔，直達衣物纖維縫隙，在沾染到髒污的第一時間有效除漬，避免污漬在衣服上成為永久的烙印。無論是意外潑灑的咖啡、飛濺的湯汁或不小心劃過的原子筆，這些日常中令人熟悉的意外場景，AnyWash超聲波洗衣筆都能輕鬆對應！透過簡單三步驟：於髒污處背面墊上紙巾、沾取水分並以洗衣筆來回塗抹數次，短短30秒效果立見，污漬不僅明顯淡化更能保護衣料不受損，避免用手搓揉造成起毛球，或不當施力產生纖維拉扯變形。
毛衣、絲質或麂皮等無法浸泡於水中，或無法使用洗衣機洗的特殊材質，利用超聲波洗衣筆也能去除惱人的明顯污漬。特別適用於小範圍、剛沾染上的污漬，搭配輕巧的筆身設計與時尚色系，隨身攜帶不占空間，使用起來更省時省力，輕鬆化解突如其來的尷尬窘境，讓生活更從容且優雅。
你是否在吃東西時繃緊神經小心翼翼，穿新衣服特別容易滴到髒東西，或是因為怕弄髒而不敢買白色衣服？讓AnyWash超聲波洗衣筆成為最實用的隨身配件！AnyWash超聲波洗衣筆4/7於嘖嘖募資上線，超早鳥49折起，詳情請至嘖嘖官網查詢。
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