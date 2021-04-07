《鐘樓怪人》音樂劇歌曲撼動人心 著名曲目愚人教皇源自於這個節日

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》改編自法國大文豪雨果作品，當中除了開場「大教堂時代」一曲為人熟知外，劇中還包含多首大家耳熟能詳的樂曲，其中「愚人慶典」、「愚人教皇」、「大鐘」幾曲，更是真真實實描述著十五世紀法國社會的現況。

在劇中最歡騰的一幕「愚人慶典」及「愚人教皇」到底是在描述什麼，一直是觀眾觀賞完演出後討論的話題。回到中世紀的法國，愚人慶典即是現代所知的「愚人節」衍伸的慶祝活動。階級制度明顯的中世紀，唯有在這一天，人民才有機會與貴族甚至是國王一同狂歡，甚至還可擁有捉弄他們的機會。同一天，他們會從中選出「愚人教皇」，他可能是平民，可能是貴族、國王。

在《鐘樓怪人》一劇中，長相醜陋的科西莫多就是大家愚人慶典捉弄的主要對象，並被選為了愚人教皇。而在「愚人教皇」一曲中，科西莫多用既無奈又悲傷的口吻，反諷的唱出：「自己已被選為王，這樣艾斯梅拉達可以愛他了嗎？」也引得觀眾感到心痛與不捨。

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》用悠揚樂曲完整呈現雨果傳奇巨作，讓觀眾以輕鬆簡單的方式，看懂雨果，並把故事傳唱下去。2021《鐘樓怪人》音樂劇首次台北、高雄兩城市巡迴演出，距離開演剩一個半月，高雄加演場次幾近完售，台北場次也僅剩不到兩成票房，主辦單位聯合數位文創也呼籲喜愛音樂劇的民眾千萬把握機會購票觀看演出，經典再現，錯過不再！