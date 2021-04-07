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O5PRO 奇異T二代 全面升級強勢回歸

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖 / O5 PRO
圖 / O5 PRO

「身在台灣的我們，值得性價比高的機能衣。」全球70%的機能布料來自於台灣，2018年世界盃足球賽前16強的隊伍中，有75%使用台灣機能布料，台灣擁有強大的技術，但身為台灣人的我們卻只能購買價格被灌水後的高價國外品牌的機能衣。

2019年，團隊在台灣嘖嘖推出第一代的奇異T，在短短的一個半月即達標650萬，且銷售超過一萬五千件。團隊接著花費八個月的時間，蒐集三千多位消費者的回饋，邀情超過兩百位的穿過第一代的客戶進行新版樣布的試穿，經過10次的布料重新打樣與測試，打造出更符合台灣氣候穿著的「奇異T二代」，不僅在Kickstarter單月銷售超過三千件，並在台灣、日本、香港等世界不同的平台銷售超過兩萬件佳績，成為回購者心目中理想的上衣。

二代奇異T承襲O5PRO品牌的目標 - 穿著品質及機能完善，是應該沒有負擔跟不需要被妥協的。」除了內層採用100%的奈米咖啡紗線，外層更升級為使用奈米滾輪防水薄膜印刷，此外，更透過特殊的布料混紡編織技術，讓二代奇異T可成為一件讓您從室內辦公穿到戶外運動的上衣。此外，為了確保每件的優質品質，從上游紗線廠商、布料廠商到下游的包裝物流廠商，全部都僅嚴選台灣經驗超過20年的在地廠商，讓品質更有保障。

圖 / O5 PRO
圖 / O5 PRO

二代奇異T是一件因應台灣夏季氣候而設計的上衣，透過多項國際標準檢測，為第一件「吸臭、快乾、透氣、棉感挺立外觀」的多功能機能上衣。此外，透過獨家雙層布技術，可有效「防止汗漬外顯」，加上咖啡紗本身的永久吸臭功能，讓你今年夏天跟汗流浹背說掰掰。

經過紡織研究所的官方實驗室測試，二代奇異T吸水只需要0.4秒、快乾達優質等級，加上外層仿棉挺立外觀達優級的耐磨等級，讓二代奇異T適合追求穿著舒適跟喜歡上班休閒一件解決的你。

二代奇異T是一件集結最多優質功能的夏季上衣。4/18前有.設計獨家集購優惠73折，詳情請上網站查詢。

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