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Elos都會滑板 x「新世紀福音戰士」EVA Sports 聯名合作 全面出擊！

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖 / Elos
圖 / Elos

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人氣國寶級動畫《新世紀福音戰士》在上週推出《新・福音戰士劇場版：||》，旗下運動品牌EVA Sports找了台灣團隊Elos都會滑板推出全球限量聯名代步滑板，一共三款，分別是初號機、2號機、綾波零，設計各具特色！

緣起於加州的Elos品牌以推廣輕鬆滑行生活體驗為核心，製作出適合大人小孩、滑板新手老手的都會代步滑板。這次與Evangelion Sports合作推出的聯名限定款，除了承襲Elos都會滑板系列的1.85kg極致輕量和小巧板身之外，獨家避震輪架系統和簡單好上手也是其中兩大賣點，讓很多新世紀福音老粉心癢想要入手給自己和孩子學滑板。在設計方面，Elos保留了經典的超廣板身形狀以及都會風格，混搭《新世紀福音戰士》經典配色及元素，板身其中一面以不高調的都會風格無縫接軌粉絲日常生活，另一面則凸顯EVA特色，雷射雕刻上了各機體型號，滿足了粉絲的收藏心願！

包裝方面，Elos這次精心設計了EVA款使用說明書，以EVA特有的蜂巢式警報標誌和劇中聯合國直屬特務機關 NERV指揮部在使徒來襲場景畫面作為主軸，配上科技感的氛圍來帶領玩家進入Elos滑行備戰狀態！

值得一提的是，這次Elos新世紀福音戰士隨板搭配了一個黑色的運動收納包，除了印上帥氣的Elos和Evangelion Sports logo字樣，材質上更是採用了高反光塗層，讓你在夜晚滑行也能帥氣展現EVA元素。

這次合作聯名同時還推出了EVA款多功能滑板工具！以劇中經典黑紅配色帥氣呈現，讓粉絲可以隨時維護和調整你的滑板，進入完美備戰狀態。Elos新世紀福音戰士限量聯名款4/18前有.設計全球限量上市，有興趣的粉絲記得把握！

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