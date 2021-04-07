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神還原！芋頭花生麻糬冰、波霸仙草冬瓜牛奶冰消暑登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
COLD STONE推出「芋頭好麻吉」、「冬瓜凍茲凍茲」等新品冰淇淋，每杯140元起。圖／COLD STONE提供
COLD STONE推出「芋頭好麻吉」、「冬瓜凍茲凍茲」等新品冰淇淋，每杯140元起。圖／COLD STONE提供

為慶祝14週年，COLD STONE特別自4月9日起，將大甲芋頭花生麻糬、波霸仙草冬瓜牛奶華麗化身冰淇淋，除了推出限量的「芋頭好麻吉」，可以吃得到大甲芋泥、花生醬、Q彈小麻糬及芋香脆餅等元素外，還首度推出「冬瓜凍茲凍茲」新品冰淇淋，完整還原波霸仙草冬瓜牛奶的滋味。4月9日起，還有冰淇淋第2杯5折、桶裝冰滿千折500等限時優惠。

COLD STONE此次推出的「芋頭好麻吉」冰淇淋，選用新鮮大甲檳榔心芋為食材，首次推出大甲芋頭冰淇淋，並且拌入大甲芋泥，再搭配花生醬、Q彈小麻糬，可品嚐得到濃郁的芋頭與花生香氣，並有著麻糬的彈牙口感。同時還新打造紫色的「芋香脆餅」可供搭配，兼具視覺與味覺享受，每杯140元起。

另外，COLD STONE也首次推出「冬瓜凍茲凍茲」新品冰淇淋，嚴選來自彰化的冬瓜熬煮入冰，創作出溫醇的冬瓜牛奶冰淇淋，再搭配現煮波霸珍珠、古早味仙草，最後淋上鮮乳製成的白雪奶蓋，還原「波霸仙草冬瓜牛奶」的經典滋味，每杯140元起。同時另有「芋香甜筒雙球冰淇淋」，可以用芋香甜筒搭配自選口味的2球冰淇淋，每支130元。

為慶祝新品登場，4月9日至4月11日期間，中杯以上冰淇淋，可享「第2杯50元」的限時優惠；4月9日至6月3日期間，並有桶裝冰淇淋滿1,000折500、滿2,000折1,000的方案，幫民眾消暑氣。

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