快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為決賽而生！PUMA打造MOVING DAY限定高球服飾、Stan Smith首度加入Golf系列鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應美國名人賽，PUMA和adidas都推出了限定系列服飾與鞋款。圖／PUMA、adidas提供
因應美國名人賽，PUMA和adidas都推出了限定系列服飾與鞋款。圖／PUMA、adidas提供

今年的高球名人賽登場，為此運動品牌PUMA也隨之推出以「Moving Day」為概念設計的服飾與鞋款，讓名將們能提前備戰。此外，adidas旗下招牌鞋款之一的Stan Smith也因應名人賽，在這季首度推出高爾夫球專屬款，為職業選手與高球愛好者提供全新鞋款選擇。

引起全球高球迷矚目的美國名人賽，如火如荼的進行中，PUMA便打造全新的Moving Day主題限定系列服飾與鞋款。設計呈現全新堆疊式四道Logo彎刀為主要視覺元素，利用螢光綠色勾畫第三條彎刀，意喻在Moving Day球員們傾盡全力的意志。系列服飾採用MATTR機能科技面料製成，運用四面彈性技術創造高彈性伸展度，讓高爾夫球手們在各種天候環境挑戰下都能保持優異表現。除了專業服飾外，專為巡迴賽選手量身打造的全新PUMA Golf PROADAPT Δ X 主題紀念鞋款，採用獨家開發PWRADAPT大底科技，展現全方位強大抓地力與高穩定性，鞋底加入選手好評的Tornado Cleat鞋釘，有效增加鞋底與草地接觸點，創造更出色抓地力。

2020年美國人名賽冠軍Dustin Johnson展示adidas首款Stan Smith高爾夫球限量鞋4,490元。圖／adidas提供
2020年美國人名賽冠軍Dustin Johnson展示adidas首款Stan Smith高爾夫球限量鞋4,490元。圖／adidas提供

名人賽也同樣啟發了adidas讓旗下的Stan Smith系列也首度呈現了高爾夫球專屬款，並以環保永續PRIMEGREEN材質製成，打造多元實穿性的鞋款。外觀以冠軍所加冕的綠夾克為配色靈感，搭配adiwear耐磨橡膠材質作為無釘抓地大底，並在鞋底置入小型刻紋來為高球選手在場上提供良好的抓地力，同時在日常場合中也能舒適穿搭。此外，更加入刀模壓裁的PU鞋墊，並在中底增加PU緩震鞋墊，能提供選手在步行時所需的足夠支撐力。鞋舌處則以可拆式的白色流蘇飾片搭配品牌三葉草標誌的金色球標圖案，凸顯細節巧思。

PUMA Moving Day系列帽1,180元。圖／PUMA提供
PUMA Moving Day系列帽1,180元。圖／PUMA提供

PUMA Moving Day系列Polo衫2,280元。圖／PUMA提供
PUMA Moving Day系列Polo衫2,280元。圖／PUMA提供

PUMA Moving Day系列PROADAPT Δ X鞋7,680元。圖／PUMA提供
PUMA Moving Day系列PROADAPT Δ X鞋7,680元。圖／PUMA提供

品牌 adidas

延伸閱讀

高球／泛淚看完太魯閣事件新聞 徐薇淩捐20萬獎金

PGA／名人賽倒數開戰 潘政琮、安禾佑相見歡

高球／露半乳穿綠夾克消費名人賽 女球員：討厭的人就哭乾眼淚

PUMA、愛迪達及H&M遭抵制 金曲歌后反其道而行全套穿上身

相關新聞

工業風雅痞居所！25坪單身住宅 綻放工業風獨有的優雅

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。

具有機特色的首屆 ART BOUNCING SHOW

今屆臺南藝博會或許可被視為台灣藝文圈南來北往活躍交流的一年，由於臺南182空間主理人陳正杰，於臺南藝博會期間，同期舉辦了首屆Bouncing Art Show策展型藝博會，營造宛如衛星展可以跑攤的氛圍，而主辦人陳正杰回應道...

打造五感放鬆氛圍！ 3項服務翻玩室內設計

「房子可以有很多種面貌！」畢業於台灣大學獸醫系的 艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 踏入室內設計之初就與眾不同，而善於溝通、個性親切的她，更把與人、動物之間相處的細膩特質，轉化實踐於宅邸、商空劃設中，並著重於「設計想法」，打造讓五感自在舒適的空間...

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會將臺南化為藝術新城

ART TAINAN 2021 臺南藝術博覽會於3月14日晚間正式落幕，本次展會以四大策略打造歷來最盛大的藝術博覽會，首創的藏家分眾策略即獲得優異成效，臺南在地的畫廊如水色藝術工坊表示近7成的藏家為新面孔，並以青壯輩知識份子為主。

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

早前為生活品牌「MUJI to GO」總監的藤原大（Dai FUJIWARA），憑藉不斷超越創意邊界及大膽破格的意念，聞名於紡織品、產品設計以至其他更廣闊的領域。他最為公眾熟悉的作品，包括為許多國際知名品牌創作出的一系列跨領域設計項目；同時，他亦為多所教育機構及多個社區帶來創意澎湃且充滿革新精神的項目。

藝術有著非凡的力量 能療癒眾生

1989年創立久光車鏡的林碧戀女士，從臺南一間小廠房白手起家，到擴廠買下新廠房後，一開始只想單純地用藝術品來裝飾家裡或是廠房空間，直到一場藝博會上遇見李光裕的作品〈望醉〉後，讓她一頭栽進藝術的收藏世界；進而在2018年，在台南市成立了藝非凡私人美術館，該館不僅展呈她多年來的收藏，更提供了一個作為藝術家展覽的平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。