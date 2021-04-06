藝術奇幻森林詩意展出 梵克雅寶高級珠寶經典月底登台

一個珠寶品牌能經營超過一整個世紀，在設計和美學上無疑必須持續創新、與時俱進。而這些能代表某一個特性時代和審美的作品，也是讓品牌在時間長流中持續受到人們喜愛的重要因素。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自 1906 年創立至今，不斷以大自然、幻想故事及綺麗童話為靈感推陳出新，如今，即將於4月25日至29 日登台展出的「Signature高級珠寶系列」，便涵蓋世家許多的標誌性美學之作，並特別與法國藝術家Charlotte Gastaut合作，為這些生動的作品營造一個充滿詩意的奇幻森林，是鑑賞珠寶美學演進史的絕佳契機。

從一年四季全年都綻放姿采的 Flowers花卉系列，到1950年推出如同拉鍊拉起就能轉換成手鍊的Zip項鍊、金屬鍊宛如柔軟腰帶的Ludo手鐲、以金屬重現織帶流蘇之細膩的Liane項鍊，以及仙子及優雅舞者等充滿柔美女性形象的Feminine figures系列，梵克雅寶此次展出的作品為經典的主題注入嶄新的靈魂。例如以獨家專利的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝精製的Feuille de Vigne葡萄藤樹葉胸針和Petit Gloxinia苣苔花胸針，分別以摩登的線條和創新的素材為經典的工藝為大自然茲增添新意。