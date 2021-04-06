藝術奇幻森林詩意展出 梵克雅寶高級珠寶經典月底登台
一個珠寶品牌能經營超過一整個世紀，在設計和美學上無疑必須持續創新、與時俱進。而這些能代表某一個特性時代和審美的作品，也是讓品牌在時間長流中持續受到人們喜愛的重要因素。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自 1906 年創立至今，不斷以大自然、幻想故事及綺麗童話為靈感推陳出新，如今，即將於4月25日至29 日登台展出的「Signature高級珠寶系列」，便涵蓋世家許多的標誌性美學之作，並特別與法國藝術家Charlotte Gastaut合作，為這些生動的作品營造一個充滿詩意的奇幻森林，是鑑賞珠寶美學演進史的絕佳契機。
從一年四季全年都綻放姿采的 Flowers花卉系列，到1950年推出如同拉鍊拉起就能轉換成手鍊的Zip項鍊、金屬鍊宛如柔軟腰帶的Ludo手鐲、以金屬重現織帶流蘇之細膩的Liane項鍊，以及仙子及優雅舞者等充滿柔美女性形象的Feminine figures系列，梵克雅寶此次展出的作品為經典的主題注入嶄新的靈魂。例如以獨家專利的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝精製的Feuille de Vigne葡萄藤樹葉胸針和Petit Gloxinia苣苔花胸針，分別以摩登的線條和創新的素材為經典的工藝為大自然茲增添新意。
深信每顆寶石都擁有獨一無二的靈魂的梵克雅寶，此次也有多件作品鑲嵌珍貴的Pierres de Caractère個性寶石，例如Acontia項鍊以柔軟的整體線條彰顯中央一顆5.23克拉的八角形切割哥倫比亞祖母綠；猶如傳統Toi et Moi珠寶採雙主石設計的開放式不對稱項鍊Trésor astral，就鑲嵌了一顆31.17克拉來自斯里蘭卡的八角形切割藍寶石與一顆22.82克拉來自緬甸的八角形切割藍寶石，同樣濃郁深邃的深藍色澤展現品牌寶石搜羅的深厚功力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言