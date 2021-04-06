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藝術奇幻森林詩意展出 梵克雅寶高級珠寶經典月底登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶2021年Signature高級珠寶系列鑑賞將於4月底登台，採預約制。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶2021年Signature高級珠寶系列鑑賞將於4月底登台，採預約制。圖／梵克雅寶提供

一個珠寶品牌能經營超過一整個世紀，在設計和美學上無疑必須持續創新、與時俱進。而這些能代表某一個特性時代和審美的作品，也是讓品牌在時間長流中持續受到人們喜愛的重要因素。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自 1906 年創立至今，不斷以大自然、幻想故事及綺麗童話為靈感推陳出新，如今，即將於4月25日至29 日登台展出的「Signature高級珠寶系列」，便涵蓋世家許多的標誌性美學之作，並特別與法國藝術家Charlotte Gastaut合作，為這些生動的作品營造一個充滿詩意的奇幻森林，是鑑賞珠寶美學演進史的絕佳契機。

從一年四季全年都綻放姿采的 Flowers花卉系列，到1950年推出如同拉鍊拉起就能轉換成手鍊的Zip項鍊、金屬鍊宛如柔軟腰帶的Ludo手鐲、以金屬重現織帶流蘇之細膩的Liane項鍊，以及仙子及優雅舞者等充滿柔美女性形象的Feminine figures系列，梵克雅寶此次展出的作品為經典的主題注入嶄新的靈魂。例如以獨家專利的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝精製的Feuille de Vigne葡萄藤樹葉胸針和Petit Gloxinia苣苔花胸針，分別以摩登的線條和創新的素材為經典的工藝為大自然茲增添新意。

深信每顆寶石都擁有獨一無二的靈魂的梵克雅寶，此次也有多件作品鑲嵌珍貴的Pierres de Caractère個性寶石，例如Acontia項鍊以柔軟的整體線條彰顯中央一顆5.23克拉的八角形切割哥倫比亞祖母綠；猶如傳統Toi et Moi珠寶採雙主石設計的開放式不對稱項鍊Trésor astral，就鑲嵌了一顆31.17克拉來自斯里蘭卡的八角形切割藍寶石與一顆22.82克拉來自緬甸的八角形切割藍寶石，同樣濃郁深邃的深藍色澤展現品牌寶石搜羅的深厚功力。

Petit Gloxinia胸針，白K金、鉑金、玫瑰金傳統隱密式鑲嵌藍寶石、鑽石，1,130萬元。圖／梵克雅寶提供
Petit Gloxinia胸針，白K金、鉑金、玫瑰金傳統隱密式鑲嵌藍寶石、鑽石，1,130萬元。圖／梵克雅寶提供
Solerose胸針，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌粉紅色及淡紫色剛玉、鑽石，1,280萬元。圖／梵克雅寶提供
Solerose胸針，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌粉紅色及淡紫色剛玉、鑽石，1,280萬元。圖／梵克雅寶提供
Feuille de Vigne胸針，鉑金、玫瑰金傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，3,480萬元。圖／梵克雅寶提供
Feuille de Vigne胸針，鉑金、玫瑰金傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，3,480萬元。圖／梵克雅寶提供
Acontia項鍊，白K金與鉑金鑲嵌一顆5.23克拉的八角形切割哥倫比亞祖母綠、藍寶石、祖母綠、鑽石，5,100元萬元。圖／梵克雅寶提供
Acontia項鍊，白K金與鉑金鑲嵌一顆5.23克拉的八角形切割哥倫比亞祖母綠、藍寶石、祖母綠、鑽石，5,100元萬元。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Pastilles可轉換式項鍊，黃K金鑲嵌藍寶石與鑽石，1,390萬元。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Pastilles可轉換式項鍊，黃K金鑲嵌藍寶石與鑽石，1,390萬元。圖／梵克雅寶提供
Liane項鍊，玫瑰金鑲嵌坦桑石、綠松石、鑽石，392萬元。圖／梵克雅寶提供
Liane項鍊，玫瑰金鑲嵌坦桑石、綠松石、鑽石，392萬元。圖／梵克雅寶提供
Carlota ballerina胸針，白K金與黃K金鑲嵌藍寶石、鑽石，530萬元。圖／梵克雅寶提供
Carlota ballerina胸針，白K金與黃K金鑲嵌藍寶石、鑽石，530萬元。圖／梵克雅寶提供
Trésor astral項鍊，白K金鑲嵌一顆31.17克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石、一顆22.82克拉八角形切割緬甸藍寶石、藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Trésor astral項鍊，白K金鑲嵌一顆31.17克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石、一顆22.82克拉八角形切割緬甸藍寶石、藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Déesse Mercure胸針，白K金、黃K金鑲嵌一顆5.10克拉凸圓形切割白色蛋白石、紅寶石、粉紅色剛玉和鑽石，1,020萬元。圖／梵克雅寶提供
Déesse Mercure胸針，白K金、黃K金鑲嵌一顆5.10克拉凸圓形切割白色蛋白石、紅寶石、粉紅色剛玉和鑽石，1,020萬元。圖／梵克雅寶提供
Ludo Secret腕表，黃K金鑲嵌藍寶石、祖母綠、綠玉髓、白色珍珠母貝、鑽石，石英機芯，820萬元。圖／梵克雅寶提供
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