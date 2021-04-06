百年靈總裁大玩穿越很有戲！爬梳Premier新品大公開

瑞士高級鐘表品牌百年靈（Breitling）今日發表2021年新品，品牌選擇帶來全新Premier系列，也向品牌三位重要創始人致意。這段約8分鐘發表中，除了回顧百年靈在2020年諸多重要改變，例如與虛擬造型遊戲DREST建立合作、推出彩色版南洋系列現時生產膠囊女表，品牌總裁Georges Kern更搖身一變，與三位品牌創始人大玩穿越對話，爬梳品牌計時碼表的重要發展時序。

1884年百年靈創辦人Léon Breitling創立品牌，他為簡單定時器、測速計申請專利，可測量每小時15至150公里的任何速度；Gaston Breitling則在1915年開創具獨立按鈕的計時碼表，讓啟動、暫停和歸零功能與表冠分離，操作更便利；Willy Breitling則在1934年發明了具雙按鈕的計時碼表，值得一提的是：他也在1938年成立了「Huit航空部」，而在分別與Breitling祖孫三代重要創始人展開對話後，並順勢帶出以文化為靈感的Premier腕表，幽默質感外不忘專業時計本位。

40毫米的Premier文化計時碼表具有開心果綠、銀色兩種面盤，以搶眼新色喚發時代活力，精鋼款訂價約24萬3,000元、玫瑰金款訂價則約54萬9,000元；Duograph腕表則可透過兩根疊置的計時指針，讓配戴者可同時進行兩段時間的計算量測，其特色之一是表冠右側多了一枚凸起的按鈕，精鋼款約31萬2,000元、玫瑰金款則約64萬元；最後Premier B25 Datora 42計時碼表則在計時碼表外添增了日期、星期、月份的「日月星」顯示功能，精鋼款約37萬4,000元、玫瑰金款約74萬元。三款腕表都使用表廠自製機芯，並通過瑞士天文台（COSC）認證。

關於2021年，百年靈台灣總經理胡朝勝自信表示品牌是全球最早針對自製機芯推出五年保固的表廠，並對2021年充滿樂觀信心。同時8分鐘的正式影片結束後，百年靈再加碼送上數段逗趣彩蛋：只見品牌總裁模仿卓別林走路、或將黑色圓頂禮帽丟上帽架多次未果，嘗試搏螢幕前的觀賞者一笑。