凡妮莎寇比、朱妮絲莫利特紅毯美型 紅寶石霸氣藏不住

紅寶石是當今平均每克拉單價最高的有色寶石，而且優質的紅寶石近年價值更是日益上漲。第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，入圍最佳戲劇影集整體演出的「逃出絕命村」女主角朱妮絲莫利特（Jurnee Smollett）以Zuhair Murad桃紅色大禮服令人驚艷，深獲網友一片好評，而她更大氣配戴來自「彩寶之王」寶格麗（BVLGARI）的紅寶石鑽石項鍊，共鑲嵌了40克拉的紅寶石和45克拉的鑽石，搭配寶格麗Fiorever與Diva’s Dream系列鑽石戒指，連她自己都忍不住一再重po照片，說自己「想再多做一下美夢。」

同樣選擇配戴紅寶石的還有以「女人碎片」入圍最佳女主角的凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）。她以卡地亞（Cartier）的紅寶石鑽石耳環搭配大克拉的鑽戒搭配優雅的GUCCI訂製禮服，這款耳環的設計猶如耳扣，以多層次的手法堆疊鑽石和紅寶石的幾何線條，在盛裝的同時讓紅寶石展現年輕感，也和手上的鑽戒完美呼應。 凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @Cartier 凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @Cartier 凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @vanessa__kirby 凡妮莎寇比與朱妮絲莫利特配戴紅寶石珠寶。圖／取自IG 凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @vanessa__kirby