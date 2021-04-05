快訊

太魯閣號事故網紅謊稱空服員捐款百萬 星宇航空怒澄清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凡妮莎寇比、朱妮絲莫利特紅毯美型 紅寶石霸氣藏不住

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
朱妮絲莫利特配戴鑲嵌40克拉紅寶石的寶格麗高級珠寶紅寶石鑽石項鍊。圖／取自IG @jurneesmollett
朱妮絲莫利特配戴鑲嵌40克拉紅寶石的寶格麗高級珠寶紅寶石鑽石項鍊。圖／取自IG @jurneesmollett

紅寶石是當今平均每克拉單價最高的有色寶石，而且優質的紅寶石近年價值更是日益上漲。第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，入圍最佳戲劇影集整體演出的「逃出絕命村」女主角朱妮絲莫利特（Jurnee Smollett）以Zuhair Murad桃紅色大禮服令人驚艷，深獲網友一片好評，而她更大氣配戴來自「彩寶之王」寶格麗（BVLGARI）的紅寶石鑽石項鍊，共鑲嵌了40克拉的紅寶石和45克拉的鑽石，搭配寶格麗Fiorever與Diva’s Dream系列鑽石戒指，連她自己都忍不住一再重po照片，說自己「想再多做一下美夢。」

同樣選擇配戴紅寶石的還有以「女人碎片」入圍最佳女主角的凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）。她以卡地亞（Cartier）的紅寶石鑽石耳環搭配大克拉的鑽戒搭配優雅的GUCCI訂製禮服，這款耳環的設計猶如耳扣，以多層次的手法堆疊鑽石和紅寶石的幾何線條，在盛裝的同時讓紅寶石展現年輕感，也和手上的鑽戒完美呼應。

凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @Cartier
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @Cartier
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @Cartier
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @Cartier
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @vanessa__kirby
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @vanessa__kirby
凡妮莎寇比與朱妮絲莫利特配戴紅寶石珠寶。圖／取自IG
凡妮莎寇比與朱妮絲莫利特配戴紅寶石珠寶。圖／取自IG
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @vanessa__kirby
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶。圖／取自IG @vanessa__kirby

鑽石 洛杉磯

延伸閱讀

凱莉墨里根、艾美亞當斯 同戴祖母綠風格竟然截然不同

安雅泰勒喬伊、艾瑪柯林 線上紅毯用美鑽秀年輕優雅

超好評IU STYLE這樣配！甜甜小女人氣質耳環包色很可以

男吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」

相關新聞

「為受難者祝禱為救災者打氣」台北101點燈為太魯閣號祈願

在兒童清明連假第一天發生的太魯閣號事件，引發的重大傷亡讓國人同感傷悲。地標台北101，每每總在國家、國人最需要加油打氣的...

凡妮莎寇比、朱妮絲莫利特紅毯美型 紅寶石霸氣藏不住

紅寶石是當今平均每克拉單價最高的有色寶石，而且優質的紅寶石近年價值更是日益上漲。第27屆美國演員工會獎（SAG Awar...

凱莉墨里根、艾美亞當斯 同戴祖母綠風格竟然截然不同

第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，而入圍者紛紛比照稍早舉辦...

安雅泰勒喬伊、艾瑪柯林 線上紅毯用美鑽秀年輕優雅

第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，而入圍者紛紛比照稍早舉辦...

2021威士忌烈酒品味展台北場 4月10日開跑

2021威士忌烈酒品味展（WHISKY TASTE）台北場預定4月10日、11日兩天，在台北花園大酒店宴會廳舉行。今年威...

微醉全新口味乳酸沙瓦上市 勾起林宜增童年美好

日本三得利出品的HOROYOI微醉推出的全新口味乳酸沙瓦，預定4月7日舉行記者發表會；不過在記者會舉行之前，包括長相酷似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。