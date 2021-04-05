快訊

太魯閣號事故網紅謊稱空服員捐款百萬 星宇航空怒澄清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱莉墨里根、艾美亞當斯 同戴祖母綠風格竟然截然不同

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
艾美亞當斯、凱莉墨里根配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
艾美亞當斯、凱莉墨里根配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier

第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，而入圍者紛紛比照稍早舉辦的金球獎等頒獎典禮紅毯，也在各自的社交平台帳號上po出紅毯造型。以「花漾女子」入圍最佳女主角的凱莉墨里根（Carey Mulligan）與同組競爭的「絕望者之歌」艾美亞當斯（Amy Adams），不約而同都選擇了卡地亞（Cartier）祖母綠高級珠寶，演繹出綠色珠寶截然不同的風貌。

祖母綠寶石以濃郁的綠色最受歡迎，而寶石的通透，讓內行人對猶如花園般綻放的天然內含物更是特別鍾情。凱莉墨里根梳起頭髮大露美背的PRADA高級訂製服，極簡的黑白雙色和簡約的垂墜線條，展現出一種現代化的裝飾藝術（Art Deco）風格，這也是卡地亞最擅長的設計風格。她所配戴的卡地亞耳環和雙指戒指鑲嵌方長造形切割的祖母綠和鑽石，完美體現這種幾何感的整體造型。身穿Celine黑色單肩不對稱禮服的艾美亞當斯，搭配的則是蛋面切割和雕刻祖母綠寶石，傳統無切面的祖母綠處理手法，搭配深具視覺層次的現代感鑽石，則為古典貴氣注入活潑的魅力。

艾美亞當斯配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
艾美亞當斯配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
凱莉墨里根配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
凱莉墨里根配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
艾美亞當斯配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
艾美亞當斯配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
凱莉墨里根配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier
凱莉墨里根配戴卡地亞祖母綠鑽石珠寶。圖／取自IG @cartier

鑽石 珠寶 洛杉磯

延伸閱讀

安雅泰勒喬伊、艾瑪柯林 線上紅毯用美鑽秀年輕優雅

《花漾女子》為了讓他的前程似錦，卻毀了她的花樣年華？！

影／彩虹漸層、粉嫩輕奢... AHKAH日系珠寶春天就是少女風

蔡依珊戴上億卡地亞祖母綠珠寶有戀愛感「催產素爆發」

相關新聞

「為受難者祝禱為救災者打氣」台北101點燈為太魯閣號祈願

在兒童清明連假第一天發生的太魯閣號事件，引發的重大傷亡讓國人同感傷悲。地標台北101，每每總在國家、國人最需要加油打氣的...

凡妮莎寇比、朱妮絲莫利特紅毯美型 紅寶石霸氣藏不住

紅寶石是當今平均每克拉單價最高的有色寶石，而且優質的紅寶石近年價值更是日益上漲。第27屆美國演員工會獎（SAG Awar...

凱莉墨里根、艾美亞當斯 同戴祖母綠風格竟然截然不同

第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，而入圍者紛紛比照稍早舉辦...

安雅泰勒喬伊、艾瑪柯林 線上紅毯用美鑽秀年輕優雅

第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，而入圍者紛紛比照稍早舉辦...

2021威士忌烈酒品味展台北場 4月10日開跑

2021威士忌烈酒品味展（WHISKY TASTE）台北場預定4月10日、11日兩天，在台北花園大酒店宴會廳舉行。今年威...

微醉全新口味乳酸沙瓦上市 勾起林宜增童年美好

日本三得利出品的HOROYOI微醉推出的全新口味乳酸沙瓦，預定4月7日舉行記者發表會；不過在記者會舉行之前，包括長相酷似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。