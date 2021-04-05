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凱莉墨里根、艾美亞當斯 同戴祖母綠風格竟然截然不同
第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，而入圍者紛紛比照稍早舉辦的金球獎等頒獎典禮紅毯，也在各自的社交平台帳號上po出紅毯造型。以「花漾女子」入圍最佳女主角的凱莉墨里根（Carey Mulligan）與同組競爭的「絕望者之歌」艾美亞當斯（Amy Adams），不約而同都選擇了卡地亞（Cartier）祖母綠高級珠寶，演繹出綠色珠寶截然不同的風貌。
祖母綠寶石以濃郁的綠色最受歡迎，而寶石的通透，讓內行人對猶如花園般綻放的天然內含物更是特別鍾情。凱莉墨里根梳起頭髮大露美背的PRADA高級訂製服，極簡的黑白雙色和簡約的垂墜線條，展現出一種現代化的裝飾藝術（Art Deco）風格，這也是卡地亞最擅長的設計風格。她所配戴的卡地亞耳環和雙指戒指鑲嵌方長造形切割的祖母綠和鑽石，完美體現這種幾何感的整體造型。身穿Celine黑色單肩不對稱禮服的艾美亞當斯，搭配的則是蛋面切割和雕刻祖母綠寶石，傳統無切面的祖母綠處理手法，搭配深具視覺層次的現代感鑽石，則為古典貴氣注入活潑的魅力。
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