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安雅泰勒喬伊、艾瑪柯林 線上紅毯用美鑽秀年輕優雅

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @cartier
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @cartier

第27屆美國演員工會獎（SAG Award）於洛杉磯時間4月5日早上九點於線上舉辦虛擬頒獎典禮，而入圍者紛紛比照稍早舉辦的金球獎等頒獎典禮紅毯，也在各自的社交平台帳號上po出紅毯造型。向來是焦點的華麗珠寶，今年以「照到臉必入鏡」的耳環最受歡迎。而年輕演員包括橫掃今年各大視后獎項的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、新生代紅毯資優生莉莉柯林斯（Lily Collins）、飾演年輕戴妃而竄紅的艾瑪柯林（Emma Corrin）、Netflix的「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）劇中擔任關鍵人物的女星妮可拉歌芙蘭（Nicola Coughlan）等人都選擇了以不同造型的鑽石耳環，在展現青春活潑氣質的同時為整體造型畫龍點睛。

安雅泰勒喬伊走極簡路線，以整套的Tiffany美鑽項鍊、耳環、戒指，搭配Vera Wang裝飾黑色蕾絲花紋的裸膚色開衩禮服，降到最低的彩度和顏色讓人聚焦於她立體的五官。莉莉柯林斯身穿鑲滿水鑽的粉紅色Georges Hobeika高級訂製短洋裝，簡單搭配卡地亞（Cartier）的鑽石耳針耳環，優雅得毫不費力。妮可拉歌芙蘭和金球獎時一樣再度配戴了De Beers的美鑽，不過這次以鑲嵌梨形白鑽的垂墜耳環，來搭配黑色蕾絲的Cristian Siriano訂製禮服。艾瑪柯林穿著有點帥氣的PRADA訂製禮服，點綴卡地亞的梨形鑽石垂墜耳環，不過和妮可拉歌芙蘭花朵般綻放的女性化設計不同，艾瑪柯林選擇具有幾何視覺韻律的裝飾藝術風設計，與個性化的訂製服完美呼應。

安雅泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶。圖／取自IG @tiffanyandco
安雅泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶。圖／取自IG @tiffanyandco
安雅泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶。圖／取自IG @tiffanyandco
安雅泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶。圖／取自IG @tiffanyandco
第27屆美國演員工會獎線上紅毯，新生代女星紛紛以美鑽展現年輕優雅。圖／取自IG
第27屆美國演員工會獎線上紅毯，新生代女星紛紛以美鑽展現年輕優雅。圖／取自IG
莉莉科林斯配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @lilycollins
莉莉科林斯配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @lilycollins
安雅泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶。圖／取自IG @tiffanyandco
安雅泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶。圖／取自IG @tiffanyandco
妮可拉歌芙蘭配戴De Beers鑽石耳環。圖／取自IG @debeers
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莉莉科林斯配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @lilycollins
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艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @emmalouisecorrin
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @emmalouisecorrin
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @emmalouisecorrin
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @emmalouisecorrin
莉莉科林斯配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @cartier
莉莉科林斯配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @cartier
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @emmalouisecorrin
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @emmalouisecorrin
莉莉科林斯配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @lilycollins
莉莉科林斯配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @lilycollins
艾瑪柯林配戴卡地亞鑽石耳環。圖／取自IG @cartier
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妮可拉歌芙蘭配戴De Beers鑽石耳環。圖／取自IG @nicolacoughlan
妮可拉歌芙蘭配戴De Beers鑽石耳環。圖／取自IG @nicolacoughlan

鑽石 洛杉磯

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