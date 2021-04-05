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2021威士忌烈酒品味展台北場 4月10日開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
飲學講堂匯集六位威士忌重症玩家開講。圖／WHISKY TASTE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
飲學講堂匯集六位威士忌重症玩家開講。圖／WHISKY TASTE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021威士忌烈酒品味展（WHISKY TASTE）台北場預定4月10日、11日兩天，在台北花園大酒店宴會廳舉行。今年威士忌烈酒品味展總共匯聚了28個展位、80個品牌、800種酒款，邀請參觀者一起探索威士忌的美好風味。

今年威士忌烈酒品味展特別為入場消費者，準備了專業的導覽團「燒酒姬導覽團」，集合了Bartender、Youtuber、Blogger，從產業端到消費者，讓大家盡情發問暢談。

「飲學講堂」更創新思考，匯集了六位威士忌重症玩家，從拍賣官、醫師、漫畫家、部落客、世界咖啡冠軍、威士忌講師…等，翻轉大家的飲酒角度，完整分享在品飲威士忌上有趣的各種點點滴滴，每個場次僅有24個名額。

「WHISKY TASTE在2018年開始了威士忌的旅程，在酒業眾多夥伴的協助下，開辦了第一場威士忌酒展。歷經了初期的懵懂，2019年鼓起勇氣的第二屆，也獲得許多酒商夥伴的支持與迴響。」

威士忌烈酒品味展表示：：「在2020艱困的環境下大家煎熬了一年，所幸在困頓之中，我們也漸漸看到了露出的曙光，於是九月的酒展如期舉辦，打起精神、挽起袖子，還是振奮起來邀大家喝一杯。現今大環境逐步踏上正軌，期望生活作息也能開始漸漸回歸到過往的日子。」

2021威士忌烈酒品味展有專業的導覽團「燒酒姬導覽團」。圖／WHISKY TASTE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021威士忌烈酒品味展有專業的導覽團「燒酒姬導覽團」。圖／WHISKY TASTE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021威士忌烈酒品味展台北場有80個品牌參與。圖／WHISKY TASTE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021威士忌烈酒品味展台北場有80個品牌參與。圖／WHISKY TASTE提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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