聽新聞
test
0:00 / 0:00
微醉全新口味乳酸沙瓦上市 勾起林宜增童年美好
日本三得利出品的HOROYOI微醉推出的全新口味乳酸沙瓦，預定4月7日舉行記者發表會；不過在記者會舉行之前，包括長相酷似韓星閔宇赫的帥哥林宜增（Roger）、元元 Yuna、還是學生的柯姿KZi，已在品牌邀請下紛紛搶先體驗。
林宜增在IG中表示：「往年抗暑都要來『微醉』一下，這次有機會搶先體驗即將上市的乳酸沙瓦，真的很幸福，微碳酸微酸甜的滋味，勾起童年的美好，釋放壓抑已久的辛勞。」元元也臉書上貼文分享試飲的心得：「瓶身也好可愛，是插畫的設計，讓人看得心情很，超適合夏天。」柯姿KZi則說：「這次Suntory推出的乳酸沙瓦雞尾酒，酸甜口感很符合我的期待。」
HOROYOI微醉全新口味乳酸沙瓦深受日本民眾喜愛，於日本推出時隨即掀起搶購熱潮。HOROYOI微醉乳酸沙瓦將許多人童年最愛的乳酸飲，搖身一變成為大人系的「乳酸沙瓦」，除了讓人有熟悉、想一再回味的酸甜好味道，再加上恰到好處的3%酒精濃度、微碳酸的清爽口感，成為人們春夏時節小酌的最佳良伴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言