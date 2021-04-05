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微醉全新口味乳酸沙瓦上市 勾起林宜增童年美好

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
元元與HOROYOI微醉乳酸沙瓦。圖／摘自元元IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
元元與HOROYOI微醉乳酸沙瓦。圖／摘自元元IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本三得利出品的HOROYOI微醉推出的全新口味乳酸沙瓦，預定4月7日舉行記者發表會；不過在記者會舉行之前，包括長相酷似韓星閔宇赫的帥哥林宜增（Roger）、元元 Yuna、還是學生的柯姿KZi，已在品牌邀請下紛紛搶先體驗。

林宜增在IG中表示：「往年抗暑都要來『微醉』一下，這次有機會搶先體驗即將上市的乳酸沙瓦，真的很幸福，微碳酸微酸甜的滋味，勾起童年的美好，釋放壓抑已久的辛勞。」元元也臉書上貼文分享試飲的心得：「瓶身也好可愛，是插畫的設計，讓人看得心情很，超適合夏天。」柯姿KZi則說：「這次Suntory推出的乳酸沙瓦雞尾酒，酸甜口感很符合我的期待。」

HOROYOI微醉全新口味乳酸沙瓦深受日本民眾喜愛，於日本推出時隨即掀起搶購熱潮。HOROYOI微醉乳酸沙瓦將許多人童年最愛的乳酸飲，搖身一變成為大人系的「乳酸沙瓦」，除了讓人有熟悉、想一再回味的酸甜好味道，再加上恰到好處的3%酒精濃度、微碳酸的清爽口感，成為人們春夏時節小酌的最佳良伴。

林宜增長相酷似韓星閔宇赫。圖／摘自林宜增IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
林宜增長相酷似韓星閔宇赫。圖／摘自林宜增IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
林宜增與HOROYOI微醉乳酸沙瓦。圖／摘自林宜增IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
林宜增與HOROYOI微醉乳酸沙瓦。圖／摘自林宜增IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
柯姿KZi與HOROYOI微醉乳酸沙瓦。圖／摘自柯姿KZi IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
柯姿KZi與HOROYOI微醉乳酸沙瓦。圖／摘自柯姿KZi IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 酒精 記者會

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