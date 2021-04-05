微醉全新口味乳酸沙瓦上市 勾起林宜增童年美好

日本三得利出品的HOROYOI微醉推出的全新口味乳酸沙瓦，預定4月7日舉行記者發表會；不過在記者會舉行之前，包括長相酷似韓星閔宇赫的帥哥林宜增（Roger）、元元 Yuna、還是學生的柯姿KZi，已在品牌邀請下紛紛搶先體驗。

林宜增在IG中表示：「往年抗暑都要來『微醉』一下，這次有機會搶先體驗即將上市的乳酸沙瓦，真的很幸福，微碳酸微酸甜的滋味，勾起童年的美好，釋放壓抑已久的辛勞。」元元也臉書上貼文分享試飲的心得：「瓶身也好可愛，是插畫的設計，讓人看得心情很，超適合夏天。」柯姿KZi則說：「這次Suntory推出的乳酸沙瓦雞尾酒，酸甜口感很符合我的期待。」