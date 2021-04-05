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全新PLAY LINE FRIENDS台北店 250公分莎莉門面擔當

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
PLAY LINE FRIENDS台北店推出全新店裝。圖／業者提供
PLAY LINE FRIENDS台北店推出全新店裝。圖／業者提供

具有圈粉力的IP商機，在百貨商場總佔有一席之地，並不斷推陳出新。位於新光三越信義新天地A11的「PLAY LINE FRIENDS台北店」迎來全新店型，一進門就能看到高達250公分的大莎莉迎接。另外，迪士尼「101忠狗」中的反派角色「庫伊拉」真人電影即將上映，誠品生活南西店即日起至4月28日也正展開「迪士尼－公主與反派系列」快閃店，全台獨賣睡美人裡的黑魔女、小美人魚的烏蘇拉等迪士尼經典反派角色周邊商品。

全新面貌的「PLAY LINE FRIENDS台北店」，有全新BROWN & FRIENDS與宇宙明星BT21風格日常塗鴉設計，大莎莉周圍也會不定期更換情境擺設，讓粉絲捕捉新畫面。因應春季，推出台灣限定櫻花季商品，包括實用又可愛的櫻花季版口罩收納夾。麻將也能裝可愛，推出BROWN & FRIENDS系列精裝麻將組，皮箱印有呆萌熊大，還附贈BROWN & FRIENDS麻將桌墊。

防彈少年團鐵粉必蒐的BT21絨毛公仔，去年底推出的坐姿8吋絨毛大受粉絲歡迎，今年特別推出BT21 BABY系列8吋絨毛玩偶，張手討抱抱、閉眼睡覺，或是捧臉裝可愛的模樣，準備融化粉絲的少女心。

不只美麗公主受歡迎，誠品生活南西店「迪士尼－公主與反派系列」快閃店，除了大家熟悉的迪士尼公主，這回也帶來反派相呼應，黑魔女、烏蘇拉等經典反派角色呈現在手機殼上，讓手機表現出惡女氣場。同時誠品線上也精選迪士尼反派角色，包括愛麗絲夢遊仙境裡的紅心皇后與長髮公主葛索媽媽及灰姑娘中的壞後母等12位反派系列所組成的超萌公仔。

BROWN & FRIENDS系列精裝麻將組。圖／業者提供
BROWN & FRIENDS系列精裝麻將組。圖／業者提供
櫻花季版「口罩收納夾」與其他櫻花季周邊。圖／業者提供
櫻花季版「口罩收納夾」與其他櫻花季周邊。圖／業者提供
BT21 BABY系列8吋絨毛玩偶。圖／業者提供
BT21 BABY系列8吋絨毛玩偶。圖／業者提供
迪士尼－公主與反派系列快閃店與PLAY LINE FRIENDS台北店。圖／業者提供
迪士尼－公主與反派系列快閃店與PLAY LINE FRIENDS台北店。圖／業者提供
迪士尼經典反派角色防摔手機殼。圖／誠品提供
迪士尼經典反派角色防摔手機殼。圖／誠品提供
誠品線上迪士尼反派系列公仔盒玩，3,600元(12入)。圖／誠品提供
誠品線上迪士尼反派系列公仔盒玩，3,600元(12入)。圖／誠品提供

迪士尼 櫻花季 麻將

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