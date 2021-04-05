全新PLAY LINE FRIENDS台北店 250公分莎莉門面擔當

具有圈粉力的IP商機，在百貨商場總佔有一席之地，並不斷推陳出新。位於新光三越信義新天地A11的「PLAY LINE FRIENDS台北店」迎來全新店型，一進門就能看到高達250公分的大莎莉迎接。另外，迪士尼「101忠狗」中的反派角色「庫伊拉」真人電影即將上映，誠品生活南西店即日起至4月28日也正展開「迪士尼－公主與反派系列」快閃店，全台獨賣睡美人裡的黑魔女、小美人魚的烏蘇拉等迪士尼經典反派角色周邊商品。

全新面貌的「PLAY LINE FRIENDS台北店」，有全新BROWN & FRIENDS與宇宙明星BT21風格日常塗鴉設計，大莎莉周圍也會不定期更換情境擺設，讓粉絲捕捉新畫面。因應春季，推出台灣限定櫻花季商品，包括實用又可愛的櫻花季版口罩收納夾。麻將也能裝可愛，推出BROWN & FRIENDS系列精裝麻將組，皮箱印有呆萌熊大，還附贈BROWN & FRIENDS麻將桌墊。

防彈少年團鐵粉必蒐的BT21絨毛公仔，去年底推出的坐姿8吋絨毛大受粉絲歡迎，今年特別推出BT21 BABY系列8吋絨毛玩偶，張手討抱抱、閉眼睡覺，或是捧臉裝可愛的模樣，準備融化粉絲的少女心。