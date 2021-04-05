獨／永和人20年的回憶！「馮記上海小館」5月底熄燈

近年受到房租調漲、新冠肺炎疫情等不同因素影響，許多知名中菜餐廳紛紛熄燈。位於新北永和的老字號「馮記上海小館」，日前也公告宣佈，因店主年紀老矣，找不到年輕的傳承者，因此將於5月31日停止營業，結束20餘年的經營歷史，引起許多支持者的不捨。

由馮兆霖坐鎮的馮記上海小館，店內以上海菜為主，提供有魚肚魚丸、醬爆青蟹、嗆蟹、夫妻肺片、鯗㸆圈排、蔥燒醺魚、砂鍋醃篤鮮、清炒蝦仁等等眾多料理。儘管馮記上海小館隱身於巷弄之間，但是憑借著一桌好菜，仍然吸引許多民眾前來用餐，包括朱立倫、宋楚瑜等政商名流也都是座上嘉賓，乃是新北極具代表性的人氣上海餐館，目前在google地圖上累積有超過1,200則評論，獲得4.2顆星。

根據馮記所發布的公告指出，由於店主馮兆霖年紀老矣，再來找不到年輕的傳承者，因此將於5月31日停止營業，感謝賓客20幾年來的惠顧。隨著消息傳出，網友也留言表示「不敢相信」、「啊唷－我兒時的回憶啊」、「看到這消息好難過噢 我從小吃到大....我的回憶....」而業者也歡迎民眾在結束營業前來店用餐。