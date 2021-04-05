聽新聞
test
0:00 / 0:00
A5肋眼＋生猛海味！呷哺呷哺「鹿兒島和牛海鮮鍋」上桌
針對喜愛海陸食材的饕客，欣葉旗下的「呷哺呷哺」，特別於今春推出「鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋」，同時集結了鹿耳島的A5肋眼和牛，以及多項時令海鮮，讓民眾一次享受海陸食材的多重美味。
「呷哺呷哺」是欣葉于1981年所成立的日式涮涮鍋品牌，提供有美國沙朗牛、日本鹿兒島和牛、荷蘭丹麥松阪豬、特選大沙公等等不同主食的鍋物料理，並也有壽喜燒、燒烤等不同型態的料理可供選擇。
此次推出的鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋，選用鹿兒島A5肋眼和牛、宜蘭鮑及海鮮拼盤作為鍋物主角，適合2人共享。在優良的飼養環境之下，鹿耳島和牛擁有細緻的油花與肉質，本次所選用的A5等級肋眼部位，有著大理石紋般的均勻油花，輕涮數秒就可帶來鮮美甘甜的滋味，另外還有台灣宜蘭鮑、鮮干貝、鮮蚵、蛤蜊、鮭魚、花枝等海鮮，還有每日現做的蝦丸與海鮮丸。
蔬菜部分，選用台南時生永續農場的有機時蔬，包括有源自日本品種的味美菜、廣島野菜、黑葉白菜等等，各自擁有不同的口感與滋味。鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋自即日起至5月31日期間供應，每套3,680元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言