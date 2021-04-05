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A5肋眼＋生猛海味！呷哺呷哺「鹿兒島和牛海鮮鍋」上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋，適合2人共享，每套3,680元。圖／欣葉提供
鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋，適合2人共享，每套3,680元。圖／欣葉提供

針對喜愛海陸食材的饕客，欣葉旗下的「呷哺呷哺」，特別於今春推出「鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋」，同時集結了鹿耳島的A5肋眼和牛，以及多項時令海鮮，讓民眾一次享受海陸食材的多重美味。

「呷哺呷哺」是欣葉于1981年所成立的日式涮涮鍋品牌，提供有美國沙朗牛、日本鹿兒島和牛、荷蘭丹麥松阪豬、特選大沙公等等不同主食的鍋物料理，並也有壽喜燒、燒烤等不同型態的料理可供選擇。

此次推出的鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋，選用鹿兒島A5肋眼和牛、宜蘭鮑及海鮮拼盤作為鍋物主角，適合2人共享。在優良的飼養環境之下，鹿耳島和牛擁有細緻的油花與肉質，本次所選用的A5等級肋眼部位，有著大理石紋般的均勻油花，輕涮數秒就可帶來鮮美甘甜的滋味，另外還有台灣宜蘭鮑、鮮干貝、鮮蚵、蛤蜊、鮭魚、花枝等海鮮，還有每日現做的蝦丸與海鮮丸。

蔬菜部分，選用台南時生永續農場的有機時蔬，包括有源自日本品種的味美菜、廣島野菜、黑葉白菜等等，各自擁有不同的口感與滋味。鹿兒島和牛海鮮涮涮鍋自即日起至5月31日期間供應，每套3,680元。

海鮮 日本 荷蘭

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