彩虹漸層、粉嫩輕奢... AHKAH日系珠寶春天就是少女風

2019年進駐台灣的日本輕奢珠寶品牌AHKAH，創立於1997年，以纖細感性的精美設計，深受亞洲女性喜愛。2021年春夏，品牌推出新品tina系列，除去繁複的線條和多餘的視覺元素，以簡約造型將將寶石光輝展露極限，以18K黃金或白金搭配彩色的寶石繽紛上身。

新作延伸自AHKAH具代表性的tina系列，細緻的工藝及超越時代的經典設計，搭配猶如百花綻放時般繽紛活潑的彩色寶石。從「一線之光」擷取靈感的tina short系列耳環、項鍊，以及tina chain手鍊，採用彩色寶石、鑽石、或彩虹漸層色寶石組成短線條表現光線的延伸。延續「一線之光」主題的tina ray carré耳環，則以不對稱手法凸顯公主式方形切割的彩色寶石營造出俐落洗鍊的造型。靈感源自於珠寶盒的tina coffret系列備有項鍊、戒指、耳環、手鍊等，以圓鑽圍繞主石的設計為特徵，呈現出簡約優雅風采。 tina coffret戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，30,200元。圖／AHKAH提供 tina coffret手鍊，18K黃金鑲嵌粉紅剛玉，23,500元。圖／AHKAH提供 tina coffret耳環，18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石，21,800元。圖／AHKAH提供 tina short手鍊，18K黃金鑲嵌藍寶石、紫水晶、石榴石，15,700元。圖／AHKAH提供 tina short耳環，18K黃金鑲嵌粉紅剛玉，25,500元。圖／AHKAH提供 tina ray carre耳環，18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石，19,100元。圖／AHKAH提供 tina coffret項鍊，18K黃金鑲嵌粉紅剛玉，25,100元。圖／AHKAH提供 tina short項鍊，18K黃金鑲嵌藍寶石、紫水晶、石榴石，17,400元。圖／AHKAH提供