影／搶進NFT數位典藏市場！手表精品、數位藝術接連登場

今年三月11日，佳士得（Christie’s）首次拍賣數位收藏品並接受買家以虛擬貨幣付款，即創驚人紀錄：數位藝術家Beeple的JPG作品「EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS」，便以6,935萬美元（約19.5億台幣）天價成交，不僅顛覆了藝術圈，也震撼了財經界。NFT（Non Fungible Token）和「區塊鏈」（Blockchaine）成為當今收藏界最熱門的話題，而早已為新世代佈好局的品牌和拍賣行也無不摩拳擦掌：曾聯手推出首個NFT認證鐘表的傳奇CEO Jean-Claude Biver就立刻與瑞士科技公司WISeKey舉辦首個鐘表的NFT拍賣，蘇富比（Sotheby’s）香港也將迎來第一個附NFT認證的時計系列拍賣。富藝斯（Phillips）則宣佈將呈獻加拿大視覺藝術家Mad Dog Jones的數位藝術作品「REPLICATOR」。

曾讓包括寶珀（Blancpain）等鐘表精品起死回生的傳奇CEO Jean-Claude Biver，日前宣布與瑞士的數位認證WISeKey合作，自即日起至4月5日止透過數位典藏平台OpenSea拍賣一枚宇舶表（HUBLOT）的Bigger Bang陀飛輪計時碼表的原型表款的數位擁有權。這枚原型表款是他在掌理宇舶表期間帶領團隊研發出的樣表，成為後來品牌所有陀飛輪和複雜功能表歀的基礎。拍賣收益將全數圈贈給比爾蓋茲及夫人的環保基金會Water, Sanitation & Hygiene – Bill & Melinda Gates Foundation，而實體腕表本身仍將會屬於Jean-Claude Biver。而這次合作也是基於全世界第一枚數位認證的腕表，便是由WISeKey與Biver在12年前於巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）推出的一枚宇舶表。

蘇富比也宣布將在4月23日於香港舉行的珍貴名表春拍中，推出首個附NFT數位認證的SPYMASTER系列腕表。由紐約博物館暨創作公司SPYSCAPE及比利時獨立製表商Ressence共同研發的鈦金屬時計SPYMASTER，全球限量發行21枚，上拍的是其中編號008的腕表，估價17萬港元起，拍賣收益將捐給英國的重症兒慈善機構Make-A-Wish® UK。SPYSCAPE系列腕表以Ressence的Orbital Convex System為基礎，表盤上各個小表盤都猶如星球運行般互相環繞轉動。所附上的獨特NFT認證，包含一段介紹腕表的原料及製作過程的影片，該NFT於Ethereum（以太坊）區塊鏈發行，為該系列21枚SPYMASTER時計提供一個無法竄改的真偽及來源認證。

而將於4月12日至23日期間於富藝斯官網推出的首個數位藝術拍賣，「REPLICATOR」起拍價為100美元，來自原名Michah Dowbak的藝術家Mad Dog Jones。作品由七個獨特世代作品組成的NFT數位藝術品，作品每28天會自動生成一件新一代。第一代作品由一幅「創世紀」辦公室影印機圖像構成，將於本次拍賣拍出，其後約一個月將會自動生成下一代NFT，一共生成六次。不過在生成的過程中，每新一代的生產次數會少一件，由如影印機會「卡紙」，整個過程到第七代就會停止，每一代作品都是獨一無二，與其他世代不同。

「REPLICATOR」所創造出的任何一代NFT，將可以在生產過程中轉移所有權，而新的所有者將會擁有全部後續生產之NFT及過程中所發生的「卡紙」作品。Mad Dog Jones表示，每一代最多會「卡紙」三次，從第二代至第六代的「卡紙率」約為50%至80%，這也有助於抑制超速生產NFT，雖違法確切預測最終會生成多少NFT，但在一百萬次的模擬過程中，得到的平均總數是220，有99%的機率最終獲得的NFT總數介於75至300件之間，整個過程平均花費一年的時間。