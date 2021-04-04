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「文森佐」爆紅全汝彬得寶格麗加持 Lisa搶秀宣示主權

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
全汝彬、Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG
全汝彬、Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG

韓國女星全汝彬，因與男神宋仲基合作主演tvN熱血劇「黑道律師文森佐」，在片中極盡三八之能事搞笑，收視告捷，知名度大增的她新戲邀約不斷，也確定演出改編自網漫的Netflix原創劇「Glitch」。走演技派的她，去年曾與另一男神車勝元、嚴泰谷一起演出電影「暗夜天堂」，曾入圍2020年的威尼斯影展非競賽單元，也在日前舉辦記者會宣布將於4月9日起將在Netflix上架。在記者會上她深深穿合身的黑色小洋裝展現動人曲線，搭配寶格麗（BVLGARI）充滿魅惑感的全新蛇形珠寶系列Serpenti Viper，以幾何手法重新演繹的蛇，摩登的配戴感展現她與戲劇中搞笑角色相當不同的時尚魅力。

而寶格麗的品牌大使、韓流女子天團BLACKPINK成員Lisa，在幫忙推銷自家泰國服裝設計師作品的同時，也不忘克盡品牌大使的職責，配搭了寶格麗經典的Serpenti蛇形戒指和B.zero1系列的手環。和全汝彬有點中性、摩登幾何的Serpenti Viper不同，Lisa選擇的是以具象手法生動呈現蛇的姿態的戒指，元若的蛇身蜷曲纏繞成戒環，綴以祖母綠寶石眼睛，更彰顯蛇的魅惑神秘力量。

BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
全汝彬配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @jeonyeobeen726
全汝彬配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @jeonyeobeen726
BVLGARI Serpenti系列祖母綠與鑽石戒指，約134萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列祖母綠與鑽石戒指，約134萬2,000元。圖／寶格麗提供
全汝彬配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @jeonyeobeen726
全汝彬配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @jeonyeobeen726
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手鐲，約69萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手鐲，約69萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，約45萬9,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，約45萬9,300元。圖／寶格麗提供
BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
BLACKPINK成員Lisa配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @lalalalisa_m
全汝彬配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @jeonyeobeen726
全汝彬配戴寶格麗珠寶。圖／取自IG @jeonyeobeen726

記者會 品牌 威尼斯

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