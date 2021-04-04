兒童節善用iPad 讓科技帶來不一樣的居家親子時光

連假一轉眼過了一半，爸媽們是不是已經有點沒梗不知道要去哪，或是趁著天氣有點變天剛好在家休息一下。這時候適時運用一些科技工具，就能輕鬆打造歡樂的居家親子時光。

準備一台iPad Air或iPad Pro，無論是10.9吋或11吋的螢幕大小，放置在書桌前的視線範圍都恰到好處。搭載Liquid Retina顯示器，擁有原彩顯示技術和超高色彩精準度，加上超低反射率，讓孩子能享受最完整和舒適的內容呈現。不管是App Store內各式豐富內容，包括有聲故事書、挑戰腦力的數學邏輯小遊戲、啟發感官的自然啟蒙體驗，或是打開Apple TV+的闔家歡樂片區與孩子一同欣賞，都能讓連假更精彩度過。

家中孩子比較小的爸媽，想要喘口氣改用App幫忙說故事，推薦下載：「睡前故事」、「親子天下有聲故事書」、「呆呆童書」講再多次都不累，「呆呆囡仔古」更是少數融入閩南語教學的故事App。另外，「Onni & Ilona：快樂形狀」、「Sago Mini遊戲世界：兒童遊戲」、「毛毛蟲幼兒園」則是以互動式設計啟蒙幼兒感官探索的好工具。

稍微大一點的學齡孩子，則可以選擇具有更多數字邏輯與程式思維的教育App，同樣在遊戲中自然而然養成邏輯思考力、觀察力與創作力。「Thinkrolls Space」透過活潑的外星生物以超過200道謎題，陪伴孩子養成邏輯思考的能力；「NAMOO納木-植物界的奇蹟」以精美動畫和互動式操作，啟發孩子對大自然的興趣，還有AR擴增實境能在現實中觀察樹木生長；「BANDIMAL」則以超萌的動物律動和聲響，引導孩子無限制地自由揮灑創作節奏。

另外，Apple TV+也推出越來越多適合全家觀賞的精彩原創作品，包括歷久彌新的《史努比歡樂秀》、由紐約芝麻街工作室打造的《Helpsters來幫忙》等動畫內容；或也可以透過《Here We Are歡迎來到這個美麗的星球》、《你不知道的小小世界》等片帶領孩子認識世界之美。