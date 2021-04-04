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「人間巴斯光年」崔始源和車勝元、金正賢 性感撞衫真絲BERLUTI襯衫
韓星車勝元近日為宣傳4月9日在Netflix上架的電影「暗夜天堂」，登上韓國ARENA雜誌，展現從「大叔帥」發展到「落魄帥」的瀟灑，他穿上BERLUTI 2021春夏與藝術家Brian Rochefort合作的襯衫，表現不受控的帥氣，同一件真絲襯衫崔始源、金正賢也都詮釋了，堪稱橫掃三代韓星，是上鏡率超高的春夏單品。
車勝元在ARENA雜誌的專訪中，不斷強調到了半百的年紀，「對自己坦誠、就可以在任何地方都鼓起勇氣」，對照相當鼓舞人心的訪談，他的造型頹廢不羈，也是展現了盡其在我的真誠。最近正在宣傳SuperJunior第10張專輯主打歌「House Party」的崔始源，則以「人間巴斯光年」的笑容穿上BERLUTI同款襯衫，展現與車大叔不同的氛圍。
近期因演出「哲仁王后」中的哲宗而走紅的大勢演員金正賢，在韓版Esquire雜誌3月號亦穿上同一件BERLUTI襯衫，呈現慵懶的男人味。台灣男星林柏宏日前也在IG放上BERLUTI襯衫的穿搭，而這件大熱的襯衫，來自BERLUTI創意總監Kris Van Assche與陶瓷藝術家Brian Rochefort隔空完成的跨界合作，從陶藝紋理、顏色中獲取靈感，呼應BERLUTI義大利工匠強項Patina古法染色技藝，加上火山、珍奇植物啟發的印花，表現男裝的鮮明個性與誇張風格。
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