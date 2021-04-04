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BLACKPINK Lisa力挺泰國三姐妹設計師 穿得甜美高貴
有著「鋼鐵劉海」之稱的BLACKPINK Lisa，近日在IG放上了詮釋CELINE包款的照片，但讓人眼睛一亮的是，這回她搭配的不是CELINE服裝，而是來自她的家鄉泰國品牌Sretsis，以蕾絲、花卉、蝴蝶結等夢幻女孩元素打造，可愛之餘也顯得高雅。
出身泰國望族的Lisa目前是CELINE品牌代言人，總是相當盡責的穿搭、配戴，近日她在IG放上的照片，鋼鐵劉海多了空氣感，身上的外套則是來自創立19年的泰國品牌Sretsis，黑底、鑲金邊的外套，剪裁上有著東方氣息，高雅貴氣的玫瑰、草葉、蝴蝶結刺繡，加上Lisa手捧下巴的甜笑，顯得相當討喜。Sretsis是英文的sisters（姊妹）倒過來寫，也表現了三姊妹攜手創業的親密，他們曾分別從事服裝設計、新聞業、珠寶設計工作，後來聯手成立服裝品牌，也延伸出曼谷的網紅咖啡館Sretsis Parlour。
而Sretsis也代表三姊妹的特質，融合叛逆、夢幻、在經典中變化花樣的特質，打造了既有女孩的天真、又不失女人味的服裝，由Lisa詮釋相當適合。而她手中的包款則是CELINE的Eva Bag絎縫小牛皮款式，在當前無性別框架的穿搭趨勢下，為男、女皆可搭配的手袋，輕盈有型，楊冪、木村光希（Kōki,）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）都曾詮釋。
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