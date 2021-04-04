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BLACKPINK Lisa力挺泰國三姐妹設計師 穿得甜美高貴

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG

有著「鋼鐵劉海」之稱的BLACKPINK Lisa，近日在IG放上了詮釋CELINE包款的照片，但讓人眼睛一亮的是，這回她搭配的不是CELINE服裝，而是來自她的家鄉泰國品牌Sretsis，以蕾絲、花卉、蝴蝶結等夢幻女孩元素打造，可愛之餘也顯得高雅。

出身泰國望族的Lisa目前是CELINE品牌代言人，總是相當盡責的穿搭、配戴，近日她在IG放上的照片，鋼鐵劉海多了空氣感，身上的外套則是來自創立19年的泰國品牌Sretsis，黑底、鑲金邊的外套，剪裁上有著東方氣息，高雅貴氣的玫瑰、草葉、蝴蝶結刺繡，加上Lisa手捧下巴的甜笑，顯得相當討喜。Sretsis是英文的sisters（姊妹）倒過來寫，也表現了三姊妹攜手創業的親密，他們曾分別從事服裝設計、新聞業、珠寶設計工作，後來聯手成立服裝品牌，也延伸出曼谷的網紅咖啡館Sretsis Parlour。

而Sretsis也代表三姊妹的特質，融合叛逆、夢幻、在經典中變化花樣的特質，打造了既有女孩的天真、又不失女人味的服裝，由Lisa詮釋相當適合。而她手中的包款則是CELINE的Eva Bag絎縫小牛皮款式，在當前無性別框架的穿搭趨勢下，為男、女皆可搭配的手袋，輕盈有型，楊冪、木村光希（Kōki,）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）都曾詮釋。

BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。圖／取自IG

品牌 泰國

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