BLACKPINK Lisa力挺泰國三姐妹設計師 穿得甜美高貴

有著「鋼鐵劉海」之稱的BLACKPINK Lisa，近日在IG放上了詮釋CELINE包款的照片，但讓人眼睛一亮的是，這回她搭配的不是CELINE服裝，而是來自她的家鄉泰國品牌Sretsis，以蕾絲、花卉、蝴蝶結等夢幻女孩元素打造，可愛之餘也顯得高雅。

出身泰國望族的Lisa目前是CELINE品牌代言人，總是相當盡責的穿搭、配戴，近日她在IG放上的照片，鋼鐵劉海多了空氣感，身上的外套則是來自創立19年的泰國品牌Sretsis，黑底、鑲金邊的外套，剪裁上有著東方氣息，高雅貴氣的玫瑰、草葉、蝴蝶結刺繡，加上Lisa手捧下巴的甜笑，顯得相當討喜。Sretsis是英文的sisters（姊妹）倒過來寫，也表現了三姊妹攜手創業的親密，他們曾分別從事服裝設計、新聞業、珠寶設計工作，後來聯手成立服裝品牌，也延伸出曼谷的網紅咖啡館Sretsis Parlour。