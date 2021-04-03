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紫醉金迷運動風 FENDI金色外套搞浮誇 薰衣草紫AMI好浪漫

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Active男裝系列與複合店ARTIFACTS都推出運動風單品。圖／FENDI、ARTIFACTS提供
FENDI Active男裝系列與複合店ARTIFACTS都推出運動風單品。圖／FENDI、ARTIFACTS提供

FENDI春夏推出全新Active男裝，以籃球作為啟發，打造休閒運動服裝；精品複合店ARTIFACTS則為慶祝10周年，推出AMI PARIS的獨家款式，以薰衣草紫創作簡約衛衣與短袖T恤，帶來春夏新風貌。

黑、金、白色為主的FENDI Active男裝系列，散發奢華精緻的氣息，Silvia Venturini Fendi以籃球框的網子編織汲取靈感，結合FENDI標誌元素，將FF Logo與FENDI印花結合色塊拼接效果，在舒適穿搭中帶有品牌獨特的細節；焦點單品包括黑白撞色拼接、配有可拆卸帽子的防風夾克，搭配同色系棉質慢跑褲，此外，顏色亮眼的真絲夾克，觸感光滑柔順，展現奢華運動風的氣場。鞋履則是以FENDI Flow運動鞋為主，附可調式彈性鞋帶、尺寸調整拉鍊，鞋舌裝飾FF圖案，鞋身以尼龍、麂皮和萊卡布製成，斜角F設計為側邊亮點。

複合店ARTIFACTS的10周年特別企劃，推出「10 ARTIFACTS」獨家款式，和2013年由Alexandre Mattiussi創立的AMI PARIS合作，運用品牌2017年創作的經典「愛心A（Ami de Coeur）」圖騰，推出兩款AMI FOR ARTIFACTS獨家款式，分別是薰衣草紫長袖衛衣與短袖上衣。獨家限量款版型為Oversized，搭配緄白邊的立體刺繡大愛心A Logo，以「愛」之名歡慶10周年。

ARTIFACTS獨家款Ami de Coeur T恤，5,580元。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS獨家款Ami de Coeur T恤，5,580元。圖／ARTIFACTS提供
黑、金、白色的FENDI Active男裝系列，從籃球框的網子編織汲取靈感。圖／FENDI提供
黑、金、白色的FENDI Active男裝系列，從籃球框的網子編織汲取靈感。圖／FENDI提供
FENDI Active系列FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Active系列FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Active男裝系列日前正式在台上市。圖／FENDI提供
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FENDI Active系列FENDI Flow休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Active系列FENDI Flow休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
複合店ARTIFACTS推出10周年限定版AMI衛衣與短袖T恤。圖／ARTIFACTS提供
複合店ARTIFACTS推出10周年限定版AMI衛衣與短袖T恤。圖／ARTIFACTS提供
FENDI Active男裝系列的真絲夾克，觸感精緻奢華。圖／FENDI提供
FENDI Active男裝系列的真絲夾克，觸感精緻奢華。圖／FENDI提供
黑、金、白色為主的FENDI Active男裝系列，以運動風設計為主。圖／FENDI提供
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ARTIFACTS獨家款Ami de Coeur長袖衛衣，11,580元。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS獨家款Ami de Coeur長袖衛衣，11,580元。圖／ARTIFACTS提供
FENDI Active男裝系列的真絲夾克。圖／FENDI提供
FENDI Active男裝系列的真絲夾克。圖／FENDI提供
FENDI Active系列FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Active系列FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Active系列FENDI Flow休閒鞋，28,700元。圖／FENDI提供
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