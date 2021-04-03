紫醉金迷運動風 FENDI金色外套搞浮誇 薰衣草紫AMI好浪漫

FENDI春夏推出全新Active男裝，以籃球作為啟發，打造休閒運動服裝；精品複合店ARTIFACTS則為慶祝10周年，推出AMI PARIS的獨家款式，以薰衣草紫創作簡約衛衣與短袖T恤，帶來春夏新風貌。

黑、金、白色為主的FENDI Active男裝系列，散發奢華精緻的氣息，Silvia Venturini Fendi以籃球框的網子編織汲取靈感，結合FENDI標誌元素，將FF Logo與FENDI印花結合色塊拼接效果，在舒適穿搭中帶有品牌獨特的細節；焦點單品包括黑白撞色拼接、配有可拆卸帽子的防風夾克，搭配同色系棉質慢跑褲，此外，顏色亮眼的真絲夾克，觸感光滑柔順，展現奢華運動風的氣場。鞋履則是以FENDI Flow運動鞋為主，附可調式彈性鞋帶、尺寸調整拉鍊，鞋舌裝飾FF圖案，鞋身以尼龍、麂皮和萊卡布製成，斜角F設計為側邊亮點。