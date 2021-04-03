貴婦氣場全開！劉嘉玲、蔡依珊拎DELVAUX、SAUVEREIGN貴氣逼人

日前開幕的SAUVEREIGN包款鞋履品牌，以「傳世金箔釦」為品牌標誌設計，打造奢華皮件，在開幕活動中出席的蔡依珊詮釋了品牌嶄新推出的Aphrodite手袋，而劉嘉玲則是在日前以比利時頂級皮件品牌DELVAUX的Tempête系列，演繹貴太太的穿搭，展現氣場強大。

SAUVEREIGN以金箔釦的工藝，設計為可自由拆除及組裝的配件，為包款打造隨時更換的藝術氣息，既可安放包款中央，也可作為鞋面裝飾，亦可作為胸針，為穿搭帶來更多變化。開幕同時也推出全新的Aphrodite包款，以古希臘神話中代表愛、美麗、歡愉和激情的女神為名，是創辦人Bertrand Mak創作此包款的發想，由法國特魯瓦的工匠以馬鞍縫法全手工縫製而成，製程大約2至3天，以牛犢紋皮、小牛皮和鱷魚皮等皮革，內襯柔軟羊皮，表現精緻輪廓，共有3個尺寸，金屬硬件可選擇搭配純金或鈀金。